Тридцята річниця Конституції України замість справжнього свята демократії та поваги до закону перетворилася на черговий ярмарок марнославства та закритий захід для чиновників.

Відомий політик, громадський діяч та лідер Фонду «Рідна країна» Микола Томенко на своїй сторінці у Фейсбук виступив із жорсткою та відвертою заявою. Він детально розповів, як нинішні можновладці примудрилися нагородити колишніх ворогів українського парламентаризму, засипати орденами власних друзів і цинічно відсунути від святкувань тих, хто роками реалізовував головні патріотичні проєкти країни.





Нагорода для Кучми: парад аморальності у стінах Верховної Ради

Найбільше обурення суспільства та експертів викликали події, які розгорнулися безпосередньо у сесійній залі парламенту. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук особисто вручив нагрудний знак «За служіння Українському народові» імені Левка Лукʼяненка колишньому президенту Леоніду Кучмі.



Микола Томенко назвав цей крок абсолютною ницістю та приниженням вищого законодавчого органу країни. Політик нагадав, ким насправді був Кучма для української свободи:

«Це ж треба було так принизити вищий законодавчий орган України... Нагадаю, що президент Кучма зі своїми головами адміністрацій Табачником та Медведчуком всілякими методами боролися проти свободи слова та будь-яких проявів опозиції до влади. Чого варте лише вбивство Георгія Гонгадзе, кримінальні справи проти опозиціонерів, "темники", рішення КСУ про 3, як 2 термін свого президентства, референдум та інші ініціативи щодо обмеження повноважень ВРУ…»

Нові «брежнєви»: майже 200 орденів для друзів і подруг влади

Не менш абсурдним, за словами Томенка, виглядає і свіжий Указ Президента про державні нагороди з нагоди Дня Конституції. У списку нових орденоносців опинилося близько 200 осіб — переважно чиновники, депутати та наближені до Банкової люди.

Громадський діяч зазначив, що за сім років перебування при владі нинішня команда встигла обвішати себе нагородами з голови до ніг.

«За 7 років при владі ніби то слуг народу вони обросли орденами і стали народно-заслуженими так, що і Брєжнєв із Трампом позаздрили б. Цей нагородний указ нагадав мені останні укази колишніх президентів по завершенню свого першого терміну в контексті підготовки до нових виборів на другий термін», — підкреслив Томенко.



Він також додав, що така раптова активізація «передвиборчого патріотизму» виглядає дуже дивно з боку команди, яка ще у 2022 році ходила цілувати руки представникам московського патріархату в Лаврі.

Вкрадена заслуга: довга боротьба за пам’ятник Гетьману Мазепі

Окремою болючою темою стало відкриття пам’ятника Гетьману Івану Мазепі на території Києво-Печерської лаври. Цю патріотичну ініціативу Фонд «Рідна країна» разом із колишнім директором заповідника Любомиром Михайлиною почав просувати ще у далекому 2017 році. За цей час проєкт пережив звільнення керівників, кадровий хаос часів Порошенка та відверте блокування вже за нинішньої влади.

Томенко згадує, що чиновники з Офісу Президента роками повторювали мантру про те, що повернення Мазепи до Лаври «не на часі». Дійшло до того, що у 2025 році один із заступників міністра культури взагалі радив меценатам не забувати вшановувати україножера Столипіна, який похований у Лаврі.

Коли ж за нової керівниці Мінкульту Бережної справу врешті вдалося дотиснути, чиновники вирішили просто вкрасти чужі заслуги. Володимир Зеленський урочисто відкрив пам’ятник разом із тими самими людьми, які роками вставляли палиці в колеса цьому проєкту. При цьому реальних ініціаторів та меценатів, які 10 років фінансували будівельні роботи, на захід навіть не запросили.

«Досвідчені й вічні апаратники та молоді карʼєристи нишком тишком готували це відкриття пам’ятника так, щоб тих, хто опікувався ним майже 10 років та виконував і фінансував будівельні роботи на заході не було. А навіщо? Український народ мав побачити, що це заслуга виключно Зеленського і його вже нині патріотичних соратників», — резюмував Томенко.



Попри таку несправедливість, політик упевнений, що час усе розставить на свої місця. Президенти та їхні прихвосні рано чи пізно підуть у небуття, а відновлені зусиллями патріотів пам’ятники Тарасу Шевченку, Костянтину Острозькому та Івану Мазепі в українській Лаврі стоятимуть вічно.