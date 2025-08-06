Пока вся страна обсуждает назначение Директора БЭБ, почему-то забыли, что Арма остается без руководителя.

Чем это грозит Украине, написала у себя в Фейсбук эксруководитель АРМА Елена Дума. Публикуем текст без поправок и комментариев.

Акцентирую на критичности ситуации. Отсутствие и.о. Главы АРМА приводит к:

Остановка выполнения Ukraine Facility Plan — под угрозой выполнения международных обязательств: в течение 3 месяцев должны принять 28 нормативно-правовых актов на выполнение нового закона об АРМА, который становится невозможным без руководителя. Внесение нормативно правовых актов и их отправка на согласование блокируется, что останавливает имплементацию законодательства.

Остановки поступлений в бюджет — реализация активов прекращается, потому что некому подписывать приказы о проведении торгов и назначать уполномоченных на конкурсах по управлению. Миллионные суммы просто "зависают". Выездные обзоры активов тоже нельзя проводить без подписи руководителя. Также невозможно вернуть или разместить арестованные денежные средства. Координирование совершения действий территориальными органами осуществляется исключительно Председателем – поручения на осмотр или передачу активов блокируются.

Невыполнение судебных решений и блокирование судебной защиты — спецконфискация, которая могла бы принести около 2,6 миллиарда гривен в государственный бюджет, блокируется из-за отсутствия подписи руководителя. Невозможно уплатить судебный сбор, что делает невозможным должное представительство АРМА в суде. Проведение проверки эффективности управления невозможно без решения Председателя.

Кадровые и финансовые проблемы — работники агентства могут остаться без оплаты труда, ведь финансовые документы нуждаются в утверждении руководителем. Невозможно назначить и уволить сотрудников, блокирующих нормальное функционирование органа. Распоряжение денежными средствами для операционной и хозяйственной деятельности АРМА невозможно — право подписи в банке имеет только Председатель, поэтому осуществление оплаты за закупками канцелярии или услуг по уборке заблокировано.

Срыв международной деятельности в сфере розыска и управления активами — работники не могут оформить командировки для участия в международных мероприятиях, согласованных на высшем уровне с МИД и международными партнерами. Это подрывает международную репутацию Украины.

И это далеко не весь перечень вопросов, которые мне известны, что остановились.

Это дискредитация или намеренная попытка остановить деятельность органа, который, наконец, начал приносить реальные результаты?

Пока отдельные реформаторы хайпируют на назначениях, разрушая то, что строилось 2 последних года, государство теряет миллиарды гривен. Орган, демонстрировавший рекордные поступления, теперь искусственно парализован.

Напомню: новый закон, поддержанный G7 и ЕС, четко определяет, что в случае прекращения полномочий главы его обязанности по распоряжению правительства выполняет заместитель председателя АРМА. То есть сейчас прямо нарушается часть 7 статьи 3 Закона.

Украинцы должны видеть, что сейчас умножается на всю реформу и все, что было сделано за последние два года.

Почему нарушается закон? Почему должны страдать работники? Зачем продолжается дискредитация и остановка всех процессов? А что касается остановки оценки активов и соответственно всех конкурсов на управление - уже никого не беспокоит?

Такой подход дискредитирует и подрывает доверие к государственным институтам в целом.

Я внимательно слежу за деятельностью органа, в который мы с командой вложили титанический труд и сделали действенным.