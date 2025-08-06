Журналистка Екатерина Котенкова предупредила о возможной потере отсрочек от мобилизации 7 августа и рассказала, как ее вернуть и как вообще поступить в такой ситуации, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Скоро 7 августа, это очень важный день для тысяч мужчин. И не потому, что это очередное возобновление военного положения, а потому, что ваша законная отсрочка может просто исчезнуть», – отмечает Екатерина Котенкова.

По случаю журналистка напоминает, что право на отсрочку имеют мужчины с инвалидностью и с хроническими болезнями, которые подтверждены на ВЛК, мужчины, которые ухаживают за больными родителями или женой, когда есть медицинское заключение и справка о совместном проживании. Также, продолжает она, есть отсрочки для родителей троих и более детей, для студентов и аспирантов, для работников критических предприятий, для родственников пропавших без вести и погибших бойцов ВСУ. И 7 августа, предупреждает она, когда снова продолжается военное положение, эти отсрочки могут исчезнуть в приложении «Резерв+».

«То есть не просто вам все утвердили и вы забыли, все, у вас есть отсрочка. Нет, все это должно быть официально и с документами при себе. Если система «Резерв+» не видит вашу отсрочку, то для ТЦК это зеленый свет, ТЦК будет действовать по факту, а не по логике. Понимаете? На словах никто не будет верить», – подчеркивает Катерина Котенкова.

Так что, объясняет она, утром 7 августа обязательно нужно проверить, отображается ли активная отсрочка в приложении «Резерв+», если она слетела, нужно идти в ТЦК с полным пакетом документов, чтобы ее восстановить.

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