Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, кого могут оштрафовать за сбор грибов, ягод и орехов и как не нарваться на неприятности за поход в лес, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Лето, лес, грибы, ягоды, орехи – все как обычно, но с нюансом. С нюансом, потому что появились новости, что украинцев могут оштрафовать за то, что они собирают ягоды или орехи. Это шутка? Нет, это не шутка. Это настоящий закон», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как рассказывает журналистка, согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, запрещено самовольно собирать дикорастущие ягоды, грибы, орехи и другие плоды в лесах, где это запрещено вообще или требуется специальное разрешение – так называемый лесной билет.

По ее словам, штраф за нарушение составляет 17-51 грн для обычных людей и 51-119 грн для должностных лиц. Однако, отмечает журналистка, штраф может возрасти до 1700-3655 грн и даже больше, если вы собираете массово и на продажу, ломаете кусты, молодые деревья, разрушаете почву и уничтожайте редкие растения. А если нарушение массовое, добавляет она, дело может даже дойти до суда, и в некоторых случаях лесхозы уже начали устанавливать фотоловушки, чтобы отслеживать нарушителей.

«Что это значит для простых людей? Люди не знали, что за малину могут оштрафовать, а теперь официально – да, могут. Но если вы собираете для себя, не уничтожайте природу, не заходите в заповедники, то вы ничего не нарушаете. Но если собираете массово, продаете или подчищаете территории, следует знать правила», - заключает Екатерина Котенкова.

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