Во время одного из боевых эпизодов начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов был ранен и просил собратьев оставить его на поле боя, однако те не покинули своего командира.

Об этом случае рассказал в программе "Ход Тузова" на канале "Апостроф" генерал-майор Илья Павленко, бывший заместитель начальника ГУР Минобороны Украины.

Павленко рассказал, что это был период активного участия ГУР в боевых действиях в зоне АТО. Буданов, как и остальные офицеры, выполнял задачки конкретно на передовой. Во время одного из выходов он получил ранение. "Буданова ранили, и он просил ребят его бросить", – рассказал Павленко.





Впрочем, бойцы спецподразделения ГУР не могли оставить раненого собратья. "Спецназ ГУР не позволит себе. И ребята действительно его спасли", - говорит генерал.

Буданов прошел реабилитацию и не упоминал о своем ранении, пока журналисты не заметили шрам на его руке. Также Павленко добавил, что участие в спецоперациях – это всегда осознанный риск, требующий профессионализма и ответственности.

"Ты понимаешь, что идешь на риск. Но ты не идешь, чтобы погибнуть. Ты идешь с пониманием, что тебе надо рискнуть своим здоровьем и жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? Потому что должен стать профессионалом. И не допустить даже того, чтобы тебя ранили, иначе можешь стать бременем".