Однако, в своей поспешности Кремль не заметил курьеза: новый гимн "Исламского Эмирата Афганистан" называет афганский дом "могилой для россиян" и упоминает "грудь черепов, оставшихся от россиян". Политик Николай Томенко высмеивает этот прокол и проводит параллели с украинскими "гимнотворцами", которым не нравится текст нашего "Славня".

Путинская Россия в объятиях "Талибана": курьезный провал Кремля

Российская Федерация стала первым государством в мире, официально признавшим власть "Исламского Эмирата Афганистан", то есть "Талибана". Это решение, на первый взгляд, выглядит как попытка России обрести союзников в своей международной изоляции. Однако, как отмечает политик и общественный деятель Николай Томенко, даже произошел "прокол".





"Гениальная команда" министра иностранных дел Лаврова забыла, что после провозглашения "Исламского Эмирата Афганистан" вместо "Исламской Республики Афганистан" в августе 2021 года, де-факто гимном нового государства стал наш "Этот дом храбрых".

ашид – это традиционный мусульманский песнопение, исполняемое мужским вокалом без музыкальных инструментов, ведь "Талибан" включил музыку и игру на музыкальных инструментах в список запрещенных греховных деяний (харамом).

И вот здесь начинается самое интересное: в этом новом гимне-нашиде, который можно исполнять только "а капелла", содержится два упоминания о "дружеских русских". В частности, поется об афганском родном доме, "который стал могилой для россиян", а также о гордости от созерцания "груди черепов, которые остались от россиян".

"Так что на россии депутаты Госдумы все-таки начали возмущаться и требовать от товарищей-талибов подправить свой гимн", - иронизирует Томенко.

"Гимнотворцы" в Украине: параллели с Януковичем и вечные проблемы

Николай Томенко проводит параллели с ситуацией в Украине, где к "команде так называемых ГИМНОТВОРЦОВ" присоединился и "доктор философии в области права и будущий политик" Усик, которому "не нравится в нашем Славе 'некоторые фразы'". Томенко напоминает, что подобные инициативы уже были при президентстве Януковича, когда тогдашний министр Шуфрич предлагал изменить текст украинского Гимна.

"Интересно, что позиция наших гимнотворцев всегда одинакова и последовательно провластна. Мол главная проблема наших бед не русская орда и даже не оболтусы и коррупционеры у власти, а 'неправильный текст гимна', 'перевернутый флаг' или 'плохая конституция'".

Он призывает изучать гимны других стран и уважать "наш родной государственный гимн!", подчеркивая, что настоящие проблемы Украины – это не символы, а действия внешнего врага и внутренних коррупционеров. Эта ситуация с российским признанием "Талибана" и их гимном ярко демонстрирует, как абсурдные решения могут обернуться не только международным конфузом, но и символическим самоунижением.