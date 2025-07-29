Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» при участии председателя Наблюдательного совета фонда, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля и соучредителя фонда Виты Присяжнюк передала очередную партию помощи Главному управлению разведки Министерства обороны Украины во главе с Кириллом.

В состав груза вошло оборудование, необходимое для эффективной работы украинских разведчиков в горячих точках фронта: РЭБ-системы «Апостол» с иммерсионной системой охлаждения и широким диапазоном частот, зарядные станции, станции спутниковой связи Starlink, беспилотные летательные аппараты разных типов.

«Поддержка Главного управления разведки – часть нашей системной работы. Мы регулярно передаем технику, которая помогает подразделениям эффективно действовать на передовой. Это – РЭБ-системы, дроны, средства связи. Наша задача обеспечить разведчиков всем необходимым для выполнения боевых задач и сохранения жизни бойцов», — отметил Валерий Дубиль.

Собрать груз для Главного управления разведки помогли партнеры фонда.

«От того, насколько хорошо обеспечены техникой и связью разведчики, часто зависит не только успех сделок, но и жизнь наших ребят. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы помощь доходила именно туда, где она больше всего нужна», — отметила Вита Присяжнюк.





Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» системно поддерживает силы обороны Украины — в частности, подразделения Вооруженных сил, ГУР, Национальной полиции, пограничников. За время полномасштабной войны команда фонда реализовала уже 300 гуманитарных миссий на передовую и продолжает эту важную работу.