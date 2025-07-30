Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что для повышения эффективности мобилизации власти могут создать мобильные ТЦК, и объяснила, как это будет работать, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Новость, снова заставившая волноваться всех мужчин, – мобильные ТЦК могут появиться в ближайшее время. Об этом открыто заявил нардеп Вениславский. Говорит, что в законе нет никаких препятствий, решение остается за командованием», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, мобильный ТЦК – это передвижной пункт комплектования, похожий на мобильный офис или бус. В нем могут быть, продолжает она, представители ТЦК, медицинские представители для осмотра, регистрационные компьютеры, база данных мобилизации, они могут остановить вас, проверить документы, вручить повестку, даже провести первичный осмотр и выдавать направления.

Официальная причина такого нововведения – это обеспечение эффективной мобилизации. Однако на самом деле, утверждает она, все меньше мужчин самостоятельно приходят в ТЦК, часто они меняют место жительства без обновления данных.

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