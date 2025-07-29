Благодаря усилиям лидера «Батькивщины» и возглавляемого им МФО по защите прав ветеранов, парламент принял постановление №10188, которым официально 28 июля установлено Днем памяти замученных или погибших в плену.

К Юлии Тимошенко обратились супруги погибших в плену бойцов «Азова» с просьбой способствовать установлению Дня памяти и чествования героев. Верховной Рады и ее принятие в сессионном зале.

Дата 28 июля посвящена дню совершения террористического акта, когда российские войска обстреляли бывшую исправительную колонию № 210 пгт Оленевка, где содержались пленные защитники «Азовстали». В результате теракта по меньшей мере 53 украинских защитника погибли, еще более 130 получили ранения разной степени тяжести.

«Я хочу поздравить всех участников общественного и совещательного советов с первым важным успехом. Благодарю вас за подготовку и продвижение этого важного решения. Это наша общая победа», – отметила Юлия Тимошенко.

Напомним, вопрос поддержки семей погибших и пропавших без вести военнослужащих является одним из важных направлений работы МФО по защите прав ветеранов, возглавляемого Юлией Тимошенко. Также при МФО уже действуют совещательный и общественный совет из числа военнослужащих, гражданского общества, представителей фондов и профсоюзов.





