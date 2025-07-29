Предприниматель Владислав Смирнов заявил, что, даже несмотря на войну, в Украине нужны выборы, это о демократии, о возможности человека избрать кого-то через свой голос, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале "7 шагов" .

По мнению предпринимателя. В Украине пока демократии и не было, мы стояли на ее пороге в 2013-2014 годах, и можем снова встать, если вернемся в определенные точки, вернем себе более цивилизованный путь развития.

«Мне очень нравится простая поговорка: «Почему мы так плохо живем? Потому что мы очень хорошо молчим». То есть это именно о голосе, именно о возможности выборов, о возможности высказать свое мнение, избрать своего лидера, кандидата в президенты или в депутаты, не важно сейчас, это в целом об институциональной возможности выбирать кого-то и выбирать через голос», - подчеркивает Владислав Смирнов.

По его словам, выборы сейчас требует сам украинский народ, потому что нам необходимы перемены. Как рассказывает предприниматель, люди из среднего и низового военного звена, простые солдаты и бойцы говорят, что боятся потерять голос, что их голос украдут, потому что сейчас просто нет нормальных механизмов проголосовать.

"Они понимают, что идти к авторитаризму - это неправильный сейчас путь для Украины. И этот вопрос уже зреет среди военных, критическая масса просто набирает свою силу", - утверждает Владислав Смирнов .

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