Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян уже много месяцев живет в Лондоне. Ему удалось списаться из армии и уехать из Украины, говорится в публикации канала "Невероятно, но факт".



Перед этим Омелян устроил в медиапространстве информационную кампанию, которая должна была прикрыть и объяснить его выход из армии, а именно историю о своем ранении.

Сообщается, что помогал ему как с выездом, так и с возможностью покинуть армию Сергей Пашинский, в пуле которого сейчас Омелян имеет огромное влияние на украинский оборонный сектор и огромное влияние на армию.

Сам Омелян активно комментирует украинские реалии – его соцсети активны, но он никак не идентифицирует, где сейчас и чем занимается», – говорится в публикации.

В эфире украинских телеканалов его презентуют как экс-служащего, подтверждающего его увольнение из ВСУ.





Ранее во время службы он выезжал за границу на отдых.

На эти факты обратил внимание в своём Facebook журналист Евгений Плинский. написал Плинский.

Также журналист опубликовал справку, датированную 19 июля, в которой командование предоставляет разрешение Емельяну на поездку на остров Крит (Ретимно).