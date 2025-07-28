Я родился в 1973 году в обычном украинском городе, в обычной украинской семье. Хорошо помню детство. Почему-то, в отличие от юности, оно продолжалось очень долго. Это, видимо, потому, что мы были детьми родителей, которые родились после великой и жестокой войны и стали для страны едва ли не единственной надеждой на будущее. Они, наши родители, кажется, были в этом будущем очень уверены, а потому неуклонно двигались по программе государства. Так на свет появлялись мы, будущие строители коммунизма, детство которых было действительно долгим, потому что до ожидаемого светлого будущего нужно было сначала вырасти.

Возможно, такие добрые упоминания о тех годах у меня еще и потому, что, как говорил Василий Александрович Сухомлинский, "годы детства – это прежде всего воспитание сердца". По его теории, именно в раннем возрасте формируется личность, развиваются нравственные качества, эмоциональный интеллект и способность сопереживать. Возрастал и я, постепенно развиваясь и изменяясь под влиянием того далекого мира красок и эмоций.

В нашей семье все разговаривали по-украински. Но свою первую вышиванку я надел уже взрослым человеком. В те времена, в городке, где я рос, украинских песен пели немало. Достаточно было и литературы и журналов на украинском языке. В скромном доме моего деда, где я провел детство, я не помню ни одной русской книги, кроме учебников моей мамы по русской литературе. Они, кстати, впоследствии очень пригодились мне.

Большой город, где жили родители, был другим. Мы, говорившие по-украински, были как чужестранцы. В военном городке нужно было "учить язык". Ко мне этот язык пришел именно с улицы. Но тогда я об этом не думал. Это были вроде бы друзья, с которыми вместе до первой крови играли в футбол и отбивали друг друга у наших соседей. Для этого нужен был язык. Их язык.

Уже со временем, в 2015 году, внимательно вчитываясь в разведывательную сводку, я вспомнил и тот язык, и нашу уличную футбольную команду. "Играли" на нашей оккупированной территории почти все, кто когда-то учил нас "большому языку". Но сейчас не о них. А о нас, тех, кто и есть Украина. Чтобы понять, кем мы и что значим для других, я хотел бы вспомнить еще одну историю. Это история одной прекрасной женщины, которая родилась и выросла в Крыму, но живет в Киеве и всю войну помогает фронту. Она немного моложе меня, но мудрее. Однажды она мне сказала. Понимаешь, я осознала, что живу в Украине только подростком – когда получала паспорт гражданина Украины. Сегодня и она, и я, и миллионы совершенно разных людей являются украинцами. И именно мы, разные по происхождению, месту рождения, вере и даже цвету кожи, сегодня складываем действительно большое понятие – государство Украина. Потому что государство – это мы.

А значит, говоря о нашей стране и ее роли сегодня, мы можем говорить только о нас – людях, объединенных в государство Украины. Нет ничего другого, отвлеченного, что может заменить понятие государства. Все, что в ней есть – это только мы с вами. Мы, живущие сейчас. И именно мы ответственны за сегодняшний день и за то, что будет завтра.

Так что мы, все вместе, значим для мира. Возможно, сначала лучше рассказать миру, какие уроки мы изучили за последние крайне трудные годы. Мы имеем право об этом говорить, потому что мы выжили в самой кровавой войне XXI века. Потому что мы ведем борьбу и держим оборону своими силами – против самого жестокого врага со времен фашизма. Врага, десятилетиями воспитывающий ненависть к нам в миллионах своих граждан – пропагандой, с которой сразился бы разве что новейший Геббельс. Итак.

Урок 1

Мы не дали себя обмануть. Ведь именно мы являемся народом и государством. Мы не дали себя уничтожить холодной ночью 24 февраля 2022 – и поэтому мы до сих пор существуем и боремся. Это сделало не абстрактное государство, а именно мы, украинский народ. На Бога уповай, а сам не зевай: общество, стремящееся к безопасности, должно быть готово за нее платить.

Урок 2

Величие и сила врага не всегда такова, какой ее представляют его вожди и пропагандисты. Дух, который тело рвёт к бою, – вот единственное мерило силы, даже в условиях высокотехнологичной войны.

Урок 3

Сосед, помогающий тебе в беде, помогает прежде всего себе. Если он не пришел на помощь, он является частью твоей беды. С соседями нужно дружить. А от тех, кто дружить не хочет – уметь защищаться.

Урок 4

Враг, не сломивший тебя на поле боя, в тот же миг будет ломать тебя в тылу. С той же силой, но коварнее. С теми же намерениями он придет и к твоему соседу, помогающему тебе.

Урок 5

На войне чудес не бывает. Некоторым законам, по которым идет война, многие тысячелетия, некоторые возникают прямо сейчас. Только они влияют на ход войны. Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену. Незнание этих законов не предохраняет от поражения.

Урок 6

Думая о победе, нужно быть готовым в одиночестве. Не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам. У тех, кто не бьется ради жизни, всегда есть своя выгода.

Урок 7

Самый дорогой ресурс войны – это люди, и не только потому, что его невозможно быстро восстановить, но и потому, что его можно потерять ментально и сделать непригодным Враг постоянно работает над этим, и не только на поле боя.

Урок 8

Сражаясь с большим врагом наедине, думай: какую победу ты хочешь и можешь одержать сейчас, а какую – в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас.

Урок 9

Твои друзья и союзники не всегда думают так, как ты. Иногда для понимания даже простых вещей им нужно время. Как говорил Тимоти Снайдер, наша задача – сделать то, что очевидно для нас, очевидно для других. Иногда это спор даже вокруг врага. Это пора укрепить дружбу и объяснить правду.

Урок 10

Каждый день в войне – это либо новый урок, либо смерть. Лучше усваивать эти уроки без войны. Иначе придется изучать их на опыте тех, кто смог их пережить.

Несмотря на все проблемы, мы продолжаем драться. Все вместе. И пока мы делаем свое дело, нам расписывают разные сценарии и видения. От вариантов окончания войны до сценариев проведения выборов. Это делают люди, которые часто сами являются частью общества. Те, кто должен хотя бы попытаться что-то изменить. Но мы все еще стоим. А пока стоим – мы многое значим для мира.

Мы объединились и стали сильными. А значит – субъектными. Представляю удивление и разочарование как наших, так и западных политиков 90-х и 2000-х. Удивлены и советско-украинские генералы. Но мы это сделали. И сегодня мы говорим о себе громко, потому что нас хорошо слышно и на другой стороне планеты. Итак, мы уже имеем право выбора. Мы, обычные украинцы, еще недавно смотревшие то в одну, то в другую сторону. Наша сила сегодня дает шанс сформировать новый миропорядок. И не монополярный тоталитарный. А хотя бы с шансом на демократические ценности. Мы даем такой шанс.

В необратимо изменившемся мире именно мы, Украина, ежедневно даем шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве в нехватке снарядов и орудий, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса. Изобретенные нами технологии не только изменили представление о безопасности, но могут спасти человечество от новой чумы. Мы открыты к тем, кто не покинул нас. Сегодня мы имеем самую большую и боеспособную армию на Европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе.

В конце концов мы боремся за право на жизнь для себя и своих детей. И только для них творим свое будущее. Каким он будет, зависит только от нас. Примеров в мировой истории достаточно. Но свою историю мы пишем прямо сейчас.

Источник: Vogue