Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Копытин обратился ко всем парламентариям с призывом занять государственную позицию и поддержать президентский законопроект №13533 о деятельности НАБУ и САП.

"Независимо от собственной позиции и политической фракции, должны прийти на внеочередное заседание парламента 31 июля", - подчеркнул Копытин, подчеркивая важность государственнического подхода к вопросу.

Депутат отметил, что именно государственная позиция всех народных избранников поможет выполнить волю украинского народа и продолжить развитие эффективной антикоррупционной инфраструктуры.