На этой неделе, накануне Дня медицинского работника, команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», совместно с председателем наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем и соучредителем фонда Витой Присяжнюк, отправилась с очередной гуманитарной. В фокусе — поддержка медиков, ежедневно спасающих жизнь в прифронтовых, приграничных и пострадавших регионах.

В этот раз медицинским подразделениям на передовой передали аппараты сердечно-легочной реанимации Easy Pulse. Всего с начала полномасштабного вторжения фонд уже передал более 200 таких устройств — оборудование, которое спасает жизнь в критических условиях. Эта миссия стала уже 299-м выездом фонда на передовую с гуманитарной помощью для медиков и военных.

В Сумской области, ежедневно подвергающейся вражеским обстрелам, медицинские грузы получили Областной клинический врачебно-физкультурный диспансер, Клиническая больница святого Пантелеймона, Белопольская больница им. Л.И. Мищенко и Лебединская городская больница им. К.А. Зильберника.

Кроме того, медицинской бригаде одной из воинских частей Сумской области передали аппарат Easy Pulse — незаменимый во время реанимации раненых как в стабилизационном пункте, так и во время эвакуации.

«В Сумской области, в Белополье, в нескольких километрах от границы — ежедневные обстрелы, но медики на рабочих местах. В стабилизационных пунктах на Донбассе раненые поступают непрерывно. В Киеве, Одессе, Харькове и других городах врачи ежедневно стоят на страже здоровья и спасают жизнь. Я склоняю голову перед мужеством врачей, фельдшеров, водителей скорой, медсестер — всех, кто исполняет свой долг в тяжелых условиях. Мы благодарим медиков всей страны — и на передовой, и в тылу, в маленьких амбулаториях, больших госпиталях и стабилизационных пунктах вблизи линии огня. Сегодня ваша работа – это вклад в нашу будущую победу», – отметил Валерий Дубиль.

Отдельная партия помощи поступила боевым медикам на Славянском направлении Донбасса. Медицинской службе одного из батальонов также передали аппарат Easy Pulse – важный инструмент в борьбе за жизнь в боевых условиях.

Поддержка медицинской сферы – одно из ключевых направлений деятельности Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда». С первых дней существования фонд помогает украинским больницам, а после полномасштабного вторжения значительно усилил работу: поддерживает боевых медиков, обеспечивает больницы, госпитали, медицинские институты и стабилизационные пункты критически необходимым оснащением.

Только за последние три года помощь получили более 1000 медицинских учреждений. Среди переданного оборудования – современные МРТ, КТ, аппараты искусственной почки, рентген- и УЗИ-системы, гастро- и колоноскопы, мониторы пациента, автомобили скорой помощи и тысячи единиц расходных материалов.