Укртрансбезопасность приступила к усиленным мерам контроля грузовых перевозчиков в Одесской и Николаевской областях.

К мерам контроля вовлечено более 40 инспекторов, на дорогах работает 20 экипажей. На отдельных участках дорог контроль проходит круглосуточно.

"Обращаюсь к перевозчикам: соблюдайте габаритно-весовые нормы. Не потому, что «можно получить штраф», а потому что пора менять привычки. Кто работает честно — получит уважение. Нарушителей — ждет штраф", — подчеркнул Глава Укртрансбезопасности Никита Лагунин.в своем обращении к перевозчикам.

За первые дни рейда инспекторы Укртрансбезопасности проверили более 1600 транспортных средств. Общая сумма штрафов за выявленные нарушения составила 2466190 гривен.

Главная цель отработок — сохранение дорог юга страны, повышение безопасности дорожного движения и выявление неблагополучных перевозчиков, допускающих нарушение габаритно-весовых норм в сезон сбора сельскохозяйственных культур и осуществляющих свою деятельность вне правового поля.

Меры контроля осуществляются при координации Одесской областной государственной администрации и Николаевской областной государственной администрации и поддержки Укрзализныци.