Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что, согласно скандальному закону №12414, следователи могут ворваться в ваш дом с обыском без определения суда, а это нарушение Конституции, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Представьте себе, к вам в дверь стучит полиция или следователи. Вы спрашиваете: «Где решение суда?». А они отвечают: «А теперь оно не нужно». И входят. И это не фильм, это новый закон №12414, который уже вызвал волну нереального возмущения людей», - отмечает Екатерина Котенкова.

То есть, объясняет журналистка, теперь следователь может самостоятельно решать, что нужно срочно зайти с обысками – и зайдет. Это значит, подчеркивает она, что ваше жилье больше не защищено конституцией, а решение принимается не судом, а обычным следователем, и это открывает двери к злоупотреблениям.

По словам журналистки, следователь может что-то предположить или перепутать адрес и просто ворваться в дом, и отвечать вам, а также эту норму могут применять просто выборочно, например, против активистов, журналистов, бизнеса. И если полиция захочет давить на вас, добавляет она, то это станет сделать легче, то есть это не о преступниках, а о любом человеке, ведь следователи могут ворваться в дом, имея только формальную причину.

«Юристы уже заявляют, что эта норма не законна без изменений Конституции. Общественные организации готовят иск в Конституционный суд. Люди возмущены. В соцсетях пишут, что это шаг к полицейскому государству. Что дальше? Обыски без оснований. Это огромный удар по доверию к власти. Поскольку если жилье больше не защищено, то что вообще тогда защищено?», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

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