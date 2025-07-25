Политик напомнил об огромном вкладе Мазепы в развитие Лавры и подчеркнул, что несмотря на меценатскую готовность покрыть все расходы, чиновники Министерства культуры по неизвестным причинам блокируют инициативу, ссылаясь на "несвоевременность" и сомнения в "поддержке верующих". в святыне.

Мазепа и Лавра: история великого строителя

25 июля, в день избрания Ивана Мазепы гетманом Украины в 1687 году, политик и общественный деятель Николай Томенко обратил внимание на странную, а по его мнению, даже "позорную ситуацию" с уважением великого гетмана. Речь идет о фактическом запрете со стороны должностных лиц Министерства культуры на установку памятника Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре.

"Напомню, что жизнь и деятельность великого государственника теснейшим образом связана с Киево-Печерской лаврой. Иван Мазепа был едва ли не самым щедрым ктитором Украинской церкви и Печерской обители за весь период ее истории", - отмечает Томенко. Именно за счет гетмана были построены мощные крепостные стены Лавры протяженностью более 1 км с башнями и церквями, в частности храмом Всех Святых. Он также выделил значительные средства на перестройку Великой Успенской церкви в барочных формах и строительство новой кирпичной типографии.

"Можем утверждать, что усилиями Ивана Мазепы и тогдашней казацкой старшины архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры в начале XVIII века приобрел вид, который в целом сохранился и поныне", - подчеркивает политик. Поэтому, по его словам, вопрос должного уважения такого главы государства и мецената именно в Киево-Печерской лавре "не вызывает никаких сомнений".

Путь к памятнику: от Януковича до "запретов" Минкульта

История инициативы установления памятника Мазепе в Лавре, по словам Томенко, долгая и тернистая. "Понятно, что эта наша мазепинская общественная инициатива не очень приветствовалась во времена президента Януковича", - отмечает он. в 2017 году после неожиданного назначения Министерством культуры вдали от истории и культуры Александра Рудника.

Новая волна надежды возникла после решения о расторжении соглашения с УПЦ московского патриархата на территории Верхней лавры в 2023 году и назначением генеральным директором Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Команда, в которую вошли известные скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, а также Фонд "Оставайся с Украиной", обязалась покрыть все затраты на изготовление и установку памятника меценатскими средствами. Эта инициатива получила поддержку Министерства культуры времен Александра Ткаченко и Ростислава Карандеева.

"Таким образом, мы в сотрудничестве с коллективом Заповедника во главе с Максимом Остапенко провели десятки обсуждений, презентаций и практически завершили всю организационную работу и планировали установку памятника весной 2025 года", – рассказывает Томенко.

Новые препятствия: "Не ко времени" и "слуги Табачника"

Однако с назначением нового Министра культуры Точицкого ситуация вновь изменилась. "Чиновничество начало придумывать новые требования и выражать оговорки, которые завершились позицией заместителя Министра Беляева, о том что это «НЕ ВРЕМЯ» да и вообще поддержат ли уважение Мазепы ВЕРЯНЫ?!" – возмущается Томенко.

Политик не сдерживается в критике, обращая внимание на прошлое заместителя Министра культуры по вопросам сохранения историко-культурного наследия Беляева: "Для понимания ситуации напоминаю, что заместитель Министра культуры по сохранению историко-культурного наследия Беляев занимал должность заместителя руководителя Главного управления протокола и церемониала. 55 икон, 685 графическими, живописными и скульптурными произведениями, 421 единицей нумизматической продукции и 6 старопечатными изданиями в своей декларации". Намек на его "старые, добрые времена" Табачника, когда "руководители, прости Господи, Правительства Украины возлагали цветы к печально известному украиножеру и антисемиту Столыпина, похороненному в Лавре", более чем прозрачный.

К сожалению, к "антимазепинской" позиции чиновника присоединились и некоторые работники заповедника, которые, по мнению Томенко, "спят и видят возвращение русского мира и Паши-мерседеса в Лавру".

"Русский мир" в Минкульте? Главный враг или внутренняя диверсия?

Николай Томенко делает вывод, который вызывает тревогу: "Так что сегодня, когда российская орда убийц, варваров и мародеров стремится уничтожить все УКРАИНСКОЕ, в нашем Министерстве без министра и в ожидании очередного названия, бывшие слуги медведчука-табачника делают все, чтобы государственник, строитель и мэце Киево-Печерскую лавру!"

Это не просто вопрос памятника, а вопрос национальной памяти и борьбы за украинскую идентичность. Заявления о "несвоевременности" уважения одного из величайших гетманов в его главной святыне, на фоне полномасштабной войны, выглядят особенно цинично и вызывают вопросы о подлинных мотивах чиновников.

Действительно ли в украинском Министерстве культуры по-прежнему побеждает "русский мир", даже когда враг стремится уничтожить все украинское? И когда наконец гетман Иван Мазепа достойно вернется в Киево-Печерскую лавру?