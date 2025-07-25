24 июля – третья годовщина со дня первого публичного тренинга Центра готовности гражданских (ЦГЦ). Созданный как экстренный ответ на полномасштабное вторжение ЦГЦ вырос во всеукраинскую образовательную платформу в 21 области Украины, которая готовит гражданских к вызовам войны, усиливает устойчивость общин и формирует новую культуру безопасности.



Команда ЦГЦ объединяет усилия людей из разных сфер – военнослужащих, ветеранов, спасателей, медиков, психологов, специалистов в области информационной безопасности и многих других. Цель - научить каждого гражданского действовать в условиях угрозы, подготовить к возможной мобилизации, сформировать чувство уверенности и контроля в чрезвычайных ситуациях.



«Деятельность "Центра готовности гражданских" изменила отношение украинцев к вопросам готовности к службе, личной безопасности и гражданской обороне. Люди не паникуют, а учатся действовать по алгоритмам. Каждый тренинг в ЦГЦ — это не просто теория, а отработка реальных сценариев, что позволяет людям чувствовать себя увереннее в критических ситуациях», — отмечает Алексей Сердюков, национальный координатор проекта.



В арсенале Центров готовности гражданских есть более 45 тематических направлений, по которым проводятся тренинги. Запросы на темы от участников меняются, как и вызовы войны, поэтому координаторы расписания подстраивают под нужды общин. Даже с первого года работы до третьего, актуальность некоторых учебных событий выросла, а некоторые теперь проводят реже. К примеру, меньше был запрос на тренинги о гранатометах и ПТРК, а возросли посещения событий о кибербезопасности.



По количеству посещений постоянно лидируют тренинги:

• домедицинская помощь;

• основы безопасного обращения с оружием;

• пилотирование разными дронами;

• минная безопасность;

• психологические тренинги по теме стрессоустойчивости в условиях длительного стресса.



Также украинцы активно проходят обучение по тактической подготовке, включая выезды на полигон, медиаграмотность, кибербезопасность, OSINT, арт-терапию, а также корпоративные мероприятия для коллективов, в частности по взаимодействию с ветеранами.