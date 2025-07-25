Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

«Недавно СМИ заполонили соцсети заголовками, что штрафы за необновление данных в ТЦК отменены уже после 16 июля 2025 года. Юристы говорят: «Срок истек». ВСУ говорят: «Никто ничего не отменял». Кто прав? И главное – что теперь делать мужчинам, которые не обновляли данные?», – отмечает Екатерина Котенкова .

Как рассказывает журналистки, юристы утверждают, что по статье 38 КУПАП штрафы можно налагать только в течение одного года с даты нарушения, то есть этот срок уже истек.

«Что говорят в ВСУ? ВСУ официально заявили: «Штрафы остаются. Все, что заявляют юристы – это все дезинформация». И добавляют, что если мужчина придет сам в ТЦК, штраф будет вдвое меньше, то есть 8500 грн, а если не придет, могут оштрафовать в полной сумме или даже объявить в розыск. Так что даже если суд вас потом оправдает, всю процедуру пройти придется», - рассказывает Екатерина Котенкова .

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что, когда мы видим неэффективные управленческие решения, нужно действовать, а не посыпать голову пеплом.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о третьем раунде переговоров в Стамбуле: снова сосредоточатся на гуманитарном треке.