Чьи интересы лоббирует Ассоциация? Кто ее члены?

Начну с того, что Всеукраинская общественная организация «Ассоциация налогоплательщиков Украины» является добровольной, неприбыльной, не политической общественной организацией граждан Украины, которая создана более 26 лет назад и является самым мощным бизнес-объединением в Украине по защите законных прав и интересов малого, среднего и крупного бизнеса, всех ключевых секторов экономики и Украины.

Ассоциация не поддерживает в какой-либо форме ни одну политическую партию, ни одну фракцию или группу в Верховной Раде Украины. ВОО АППУ осуществляет исключительно адвокацию, а не лоббирование, защиту прав и законных интересов членов ВОО АППУ. Деятельность Ассоциации не направлена на извлечение прибыли.

В соответствии с Уставом Ассоциации главной целью ее создания и деятельности является защита прав и законных интересов налогоплательщиков в экономической, правовой, социальной и других сферах их деятельности. Хочу отметить, что Ассоциация состоит из индивидуальных и коллективных членов, обладающих равными правами и обязанностями. У ВГО АППУ с членами Ассоциации не возникает и не оформляется никаких договорных отношений. И замечу – членство в Ассоциации добровольное. Чтобы было понятнее читателям, объясню. Индивидуальными членами Ассоциации могут быть физические лица (граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства). Коллективными членами Ассоциации могут быть международные, всеукраинские и местные общественные организации и другие юридические лица.

Ассоциация налогоплательщиков Украины – общественная организация Ни для кого не секрет, что наше положение значительно укрепляется благодаря уплате налогоплательщиками – членами Ассоциации вступительных и ежегодных членских взносов, что позволяет Ассоциации успешно реализовывать свои основные задачи, в том числе проводить бесплатно форумы, семинары, вебинары и т.д.

Несмотря на период сложных испытаний во всех областях жизни и войну, Генеральная дирекция Ассоциации налогоплательщиков Украины ни на мгновение не остановила свою работу, работает наперекор всем обстоятельствам, аккумулируя свои усилия для защиты и отстаивания прав и законных интересов налогоплательщиков – членов Ассоциации и общего благосостояния украинского народа. Налогоплательщики – члены Ассоциации всегда могут рассчитывать на нашу поддержку!

Что полезного может предложить Ассоциация налогоплательщиков Украины?

Направления нашей работы полностью продиктованы потребностями налогоплательщиками – членов Ассоциации. Это, в частности: почти ежедневное оперативное информирование членов Ассоциации об изменениях и новациях в налоговом и другом законодательстве; проведение образовательно-просветительских мероприятий, цель которых - информирование налогоплательщиков относительно основных положений налогового законодательства и его последних изменений, что делает невозможным нарушение действующего законодательства в дальнейшей работе, в первую очередь, финансистам и бухгалтерам предприятий. Лекторами на наших мероприятиях выступают представители Налоговой, Таможни, Гоструда, Госстата, Пенсионного фонда и очень известные, профессиональные партнеры. К сожалению, учитывая объективные обстоятельства, все наши просветительские мероприятия проводим в онлайн формате, однако, хочу отметить, что, скажем, если в 2023 году состоялось 16 вебинаров, участие в которых приняли 1100 участников. Так уже в 2024 году было проведено 30 онлайн Вебинаров, участниками мероприятий стали 1640 человек из 17 регионов нашей страны и города Киева, в текущем 2025 году проведено уже 24 онлайн Вебинары, участниками которых стали 1276 человек и даже принимают участие работающие дистанционно.

Онлайн Вебинары, которые проходят минимум 3-4 мероприятия ежемесячно, я модерирую лично уже более 10 лет подряд. Видео-записи лекторов, их презентации и информационные материалы по темам Вебинара на следующий день после проведения мероприятия направляются на электронные адреса всех членов ВОО АППУ. Также, видео-выступления лекторов публикуем на Ютуб-канале Ассоциации.

Также одним из востребованных среди членов Ассоциации направлений нашей деятельности является коммуникация с органами исполнительной власти, при решении, исключительно в законодательном поле, проблемных вопросов налогоплательщиков - членов Ассоциации. Приведу пример. С августа 2022 года ГНС Украины ввели Коммуникационные налоговые платформы, как площадку для оперативной и качественной коммуникации с общественностью и бизнес-сообществом. С начала работы указанных платформ мной лично было инициировано и проведено уже 18 онлайн рабочих встреч в формате Коммуникационных налоговых платформ с руководителями органов ГНС, это Межрегиональные и Главные управления ГНС Украины, на которых были обсуждены и решены проблемные вопросы налогоплательщиков-членов Ассоциации. Такие Рабочие встречи проходят по конкретным кейсам, проходят в формате конструктивного диалога, Ассоциация всегда была и является сторонником встреч с налоговиками в таком формате. И поверьте, проблемные вопросы налогоплательщиков – наших членов, регулируются, конечно, в рамках законодательства.

Результативно также мое личное участие, как правило приглашаю еще 10-15 активных представителей, в частности, и членов нашей Ассоциации, в онлайн Рабочих встречах под председательством Председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева по его инициативе вместе с заместителем Министерства финансов Украины Светланой время которых мы и поднимаем проблемные вопросы бизнеса для их решения органами законодательной, исполнительной власти, в частности, Государственной налоговой службой Украины и другими. поднимаем, решаются, повторюсь, в пределах действующего законодательства.

Хочу также поделиться интересующей читателей информацией. В 2024 году мы возобновили проведение Всеукраинского Рейтинга «Честные налогоплательщики». Считаю, что Рейтинг является одним из ярких примеров пропаганды честного ведения бизнеса, он был основан Ассоциацией еще в 2011 году. Хочу отметить, что именно с помощью Рейтинга Ассоциация налогоплательщиков способствует тому, чтобы государство публично поблагодарило и признало достижения предприятий, добросовестно наполняющих бюджет страны. Получая звание «Добросовестного налогоплательщика», предприятие, кроме популяризации на собственном примере честного и прозрачного ведения бизнеса, получает общественное признание, благодарность государства за надлежащее исполнение своих налоговых обязательств и публично закрепляет свой статус надежного бизнес-партнера. По моему глубокому убеждению, сегодня, когда идет война, крайне важно, чтобы бизнес испытывал уважение к себе и своим достижениям.

Не устаю публично повторять, все мы хорошо понимаем, что сегодня Украина переживает трудные времена и победить в войне без функционирования бизнеса просто невозможно, потому что бизнес, платя налоги, дает стране ресурс для продолжения обороны. И именно сейчас время, когда государство должно проявить максимальное доверие к бизнесу и соответственно уменьшить налоговое давление.

Не стоит складывать руки – следует работать каждому на своем месте и выжимать максимум из существующей ситуации. повышение благосостояния населения и новые перспективы развития бизнеса.

Более подробную информацию можно посмотреть на нашем официальном сайте https://appu.org.ua/ и на странице Facebook https://www.facebook.com/appu.tau/ , которую я веду лично, как администратор и горжусь тем, что уже есть 20795 подписчиков. Благодарю их за доверие, благодаря им мы уверены, что движемся в правильном направлении!

С уважением,

Вице-президент

Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко