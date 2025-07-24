Внешнее управление и зависимость от глобальных спекулятивных структур должно быть сорвано – пора вернуть Украине утраченный суверенитет.

Об этом заявила Юлия Тимошенко , назвав первым шагом к этому голосованию за законопроект №12414 о внесении изменений в УПК по особенностям досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

Во время своего выступления в парламенте лидер «Батькивщины» назвала кощунством борьбу грантовых патриотов за Украину. Именно они, как сказала Тимошенко, за спиной украинского народа во время войны лишали Украины суверенитета, передавая неограниченные полномочия международным совещательным советам.

«Я понимаю, что гранты нужно отрабатывать. Но ведь не так грубо, не так нагло, не так антиконституционно, и не загоняя Украину в состояние колонии на десятки лет вперед», – отметила Юлия Тимошенко .

Она назвала это внешним управлением, которое базируется на интересах, крайне противоречащих национальным интересам Украины. К тому же, лидер «Батькивщины» выразила надежду, что парламент вскоре отменит все законы, легализовавшие внешнее управление.

«Я хочу попросить Верховную Раду не останавливаться на этом голосовании, а шаг за шагом отменить все законы, где были применены международные совещательные советы и международные наблюдательные советы, потому что это лишает Украину суверенитета», – добавила Юлия Тимошенко .

Напомним, лидер «Батькивщины» неоднократно обвиняла зарубежных советников по совещательным советам в заоблачном состоянии и работу на внешних заказчиков.





