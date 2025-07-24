Недавно вернувшийся к продюсерской деятельности поэт и композитор Евгений Рыбчинский анонсировал новый проект в области электронной музыки. Сын 80-летнего героя Украины Юрия Рыбчинского назвал стиль нового альбома Кристины Охитвы (OHITVA) как "этно-техно-поп".

"Украинская музыка должна покорять мир! Анонсирую начало нового проекта в стиле этно-техно-поп со своей подопечной OHITVA. Начинаем с Гали, которая несет воду уже несколько столетий подряд. Сходство с ARTBAT совершенно случайно", - написал продюсер на одной из своих страниц в Facebook , добавив экземпляр.

Звучащая за кадром песня является электоронным ремиксом украинской народной песни "Несет Галя воду", которую в традиционной манере исполняет солистка ансамбля Вооруженных сил Украины Кристина Охитва (OHITVA).

Трек был презентован в пятницу во время утреннего шоу на радио Lux FM с ведущим Славой Деминым.

Евгений Рыбчинский, Кристина Охитва и Слава Демин 18.07.2025

"Впереди работа над еще несколькими подобными треками, под которые можно без перерыва танцевать. Ближайшая песня тоже о Гале - "Ехали казаки"... Мы с Кристиной двигаемся в двух направлениях - традиционном - это песни, которые когда-то пела повалий, и в этно-техно-попе. из-за современных модных стилей, как это делают наши ребята из ARTBAT", - сказал продюсер в интервью на Lux FM.

Новая композиция будет доступна на платформах YouTube, Spotify и AppleMusic с понедельника, 21 июля.