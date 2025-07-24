Военный Святослав Дубина заявил, что, когда мы видим неэффективные управленческие решения, нужно действовать, а не посыпать голову пеплом.

Об этом он рассказал на канале "7 шагов" .

«На сегодняшний день полностью зачищено политическое поле и вообще нет дискуссии о выборах, о каких-то демократических процедурах, что именно нужно делать. Они (ред. – политические элиты) более организованы, у них есть своя личная цель и они к ней идут. У правительства есть личные цели, там нет личностей, даже журналисты не могут вспомнить фамилии отдельных министров, потому что их цель не публичная, она не касается украинцев», - констатирует Святослав Дубина .

В комментариях и сообщениях, отмечает он, возмущаются такому положению дел, конечно, те украинцы, которые не виноваты в этом, они вообще не видят своей провитости в сегодняшней ситуации, здесь можно добавить, что во всем виноваты Трамп и евреи. Однако, подчеркивает военный, спасение утопающих – дело самих утопающих.

"И надо быть откровенным: никто за нас нашу работу не будет делать", - подчеркивает Святослав Дубина .



Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что россия все больше усугубляет отношения с Азербайджаном.

Также Politeka писала о том, что Дубина объяснил почему демобилизация будет только после победы.