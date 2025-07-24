Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине был принят закон, лишающий независимости антикоррупционные органы, и пояснила, что будет дальше, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Президент подписал закон №12414, который, по сути, отнимает независимость у антикоррупционных органов НАБУ и САП. Люди сразу вышли на улицы в Киеве, во Львове, в Одессе, в Днепре, в Полтаве с требованием отменить этот закон», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как объясняет журналистка, НАБУ и САП – это органы, которые ловят чиновников-коррупционеров, а теперь их заставляют работать под контролем генпрокурора. То есть, констатирует она, таким образом, власть получит больше контроля.

«Что будет дальше? Хороший вопрос. Протесты однозначно продолжатся, люди не будут этого терпеть. Люди терпели, но из-за произошедшего просто взорвались. Европа однозначно все это не поддерживает, Европа может заморозить финансирование. Общественные организации готовят иски. Да, закон могут обжаловать в Конституционном суде те депутаты, которые не проголосовали», - заключает Екатерина Котенкова.

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