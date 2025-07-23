Организаторы и партнеры, среди которых Минобороны, ГУР, Национальная гвардия и известные общественные деятели уже готовят награды для победителей. Это уникальная возможность для детей выразить свою любовь к Родине, почтить наших защитников и показать свою веру в Победу. Рисунки ждут до 1 сентября!

Творческий зов: конкурс рисунков стартовал в День Конституции

В очередной раз украинские дети могут проявить свою любовь к Родине и почтить отважных воинов через искусство. 28 июня, в День Конституции Украины, в Национальной библиотеке Украины для детей стартовал новый Всеукраинский конкурс детского рисунка под красноречивым названием "Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!" .

Организаторы, вдохновленные детской искренностью, уже готовят награды и награды для будущих победителей, поощряя всех юных талантов окунуться в творчество этим летом. большого дела.



Мощная поддержка: кто стоит за конкурсом

Важность этого конкурса подчеркивает список его организаторов и партнеров, поражающий своим размахом и серьезностью. Среди них:

  • Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
  • Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
  • Народный депутат Украины Валерий Дубиль
  • Общественная организация "Украинская ассоциация работников библиотек для детей"
  • Самые элитные подразделения Сил обороны Украины : Главное управление разведки (ГУР) и Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины
  • Государственная экологическая инспекция Украины
  • Национальный союз художников Украины
  • Николай Томенко , основатель Фонда "Родная страна"
  • Александр Федоренко , глава общественной организации "Муниципальная лига Киева"
  • Вита Присяжнюк , соучредительница Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда"
  • Частное предприятие "Ларадент".

Такая мощная поддержка свидетельствует о глубоком понимании важности патриотического воспитания и поддержки творчества среди детей.

Цель и тема: от героев до природы

Цель конкурса очень широкая и охватывает важнейшие аспекты воспитания молодого поколения.

  • Формирование высокого гражданского сознания , национальной идентичности и уважения к защитникам Родины.
  • Содействие национально-патриотическому воспитанию личности, ее идентификации с государством, его историей и культурой.
  • Содействие сохранению окружающей среды , единству и культурному развитию нации.

Тематические направления для рисунков разнообразны, что дает детям полную свободу творчества:

  • История, героическое прошлое и настоящее Украины.
  • События русско-украинской войны.
  • Выдающиеся современные фигуры в борьбе за независимость.
  • Национальная традиция.
  • Любовь к Родине.
  • Охрана окружающей среды.
  • Вера в Победу.

Кто может поучаствовать и как подать работу?

Участниками конкурса могут стать дети от 6 до 18 лет , разделенные на три возрастные группы:

  • 6-9 лет (1-4 класса);
  • 10-14 лет (5-8 классы);
  • 15-18 лет (9-11 классы).

К конкурсу принимаются исключительно индивидуальные работы в категории "Рисунок". Важно помнить, что работы следует отправить в главный Организационный комитет, который находится по адресу: 03190, г. Киев, ул. Януша Корчака, 60, Национальная библиотека Украины для детей .

Крайний срок отправки рисунков – 1 сентября 2025 года . Важно, чтобы об этом свидетельствовал оттиск почтового штемпеля или квитанция. Работы можно привезти или принести в библиотеку лично. Ответственность за своевременное поступление работ возлагается на родителей или руководителей участников.

Торжественное награждение: день защитников и защитниц Украины

Кульминация конкурса состоится 1 октября 2025 , в знаковый для всей страны День защитников и защитниц Украины. Именно в этот день в Национальной библиотеке Украины для детей состоится торжественная церемония объявления и награждения победителей и призеров .

На это событие со всей Украины съедутся юные художники, которых спонсоры конкурса щедро отметят и наградят. Для тех, кто не сможет приехать вживую, награды будут отправлены по почте.

Не упускайте возможности приобщиться к этой замечательной инициативе! Более подробно со всеми условиями можно ознакомиться в Положении о конкурсе по ссылке: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=11661

"Детские работы с нетерпением ждут в Киеве!" – это приглашение для каждого юного таланта показать свой внутренний мир, свою веру в Украину и благодарность героям.