Всеукраинский конкурс детского рисунка "Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!" приглашает юных художников со всех уголков страны приобщиться к творчеству.

Организаторы и партнеры, среди которых Минобороны, ГУР, Национальная гвардия и известные общественные деятели уже готовят награды для победителей. Это уникальная возможность для детей выразить свою любовь к Родине, почтить наших защитников и показать свою веру в Победу. Рисунки ждут до 1 сентября!

Творческий зов: конкурс рисунков стартовал в День Конституции

В очередной раз украинские дети могут проявить свою любовь к Родине и почтить отважных воинов через искусство. 28 июня, в День Конституции Украины, в Национальной библиотеке Украины для детей стартовал новый Всеукраинский конкурс детского рисунка под красноречивым названием "Отважным воинам и родной Украине – любовь и уважение благодарного ребенка!" .

Организаторы, вдохновленные детской искренностью, уже готовят награды и награды для будущих победителей, поощряя всех юных талантов окунуться в творчество этим летом. большого дела.











Мощная поддержка: кто стоит за конкурсом

Важность этого конкурса подчеркивает список его организаторов и партнеров, поражающий своим размахом и серьезностью. Среди них:

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Народный депутат Украины Валерий Дубиль

Общественная организация "Украинская ассоциация работников библиотек для детей"

Самые элитные подразделения Сил обороны Украины : Главное управление разведки (ГУР) и Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины

: Главное управление разведки (ГУР) и Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины Государственная экологическая инспекция Украины

Национальный союз художников Украины

Николай Томенко , основатель Фонда "Родная страна"

, основатель Фонда "Родная страна" Александр Федоренко , глава общественной организации "Муниципальная лига Киева"

, глава общественной организации "Муниципальная лига Киева" Вита Присяжнюк , соучредительница Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда"

, соучредительница Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" Частное предприятие "Ларадент".

Такая мощная поддержка свидетельствует о глубоком понимании важности патриотического воспитания и поддержки творчества среди детей.

Цель и тема: от героев до природы

Цель конкурса очень широкая и охватывает важнейшие аспекты воспитания молодого поколения.

Формирование высокого гражданского сознания , национальной идентичности и уважения к защитникам Родины.

, национальной идентичности и уважения к защитникам Родины. Содействие национально-патриотическому воспитанию личности, ее идентификации с государством, его историей и культурой.

личности, ее идентификации с государством, его историей и культурой. Содействие сохранению окружающей среды , единству и культурному развитию нации.

Тематические направления для рисунков разнообразны, что дает детям полную свободу творчества:

История, героическое прошлое и настоящее Украины.

События русско-украинской войны.

Выдающиеся современные фигуры в борьбе за независимость.

Национальная традиция.

Любовь к Родине.

Охрана окружающей среды.

Вера в Победу.

Кто может поучаствовать и как подать работу?

Участниками конкурса могут стать дети от 6 до 18 лет , разделенные на три возрастные группы:

6-9 лет (1-4 класса);

10-14 лет (5-8 классы);

15-18 лет (9-11 классы).

К конкурсу принимаются исключительно индивидуальные работы в категории "Рисунок". Важно помнить, что работы следует отправить в главный Организационный комитет, который находится по адресу: 03190, г. Киев, ул. Януша Корчака, 60, Национальная библиотека Украины для детей .

Крайний срок отправки рисунков – 1 сентября 2025 года . Важно, чтобы об этом свидетельствовал оттиск почтового штемпеля или квитанция. Работы можно привезти или принести в библиотеку лично. Ответственность за своевременное поступление работ возлагается на родителей или руководителей участников.

Торжественное награждение: день защитников и защитниц Украины

Кульминация конкурса состоится 1 октября 2025 , в знаковый для всей страны День защитников и защитниц Украины. Именно в этот день в Национальной библиотеке Украины для детей состоится торжественная церемония объявления и награждения победителей и призеров .

На это событие со всей Украины съедутся юные художники, которых спонсоры конкурса щедро отметят и наградят. Для тех, кто не сможет приехать вживую, награды будут отправлены по почте.

Не упускайте возможности приобщиться к этой замечательной инициативе! Более подробно со всеми условиями можно ознакомиться в Положении о конкурсе по ссылке: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=11661





"Детские работы с нетерпением ждут в Киеве!" – это приглашение для каждого юного таланта показать свой внутренний мир, свою веру в Украину и благодарность героям.