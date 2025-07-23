Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с председателем Наблюдательного совета фонда, первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Валерием Дубилем и соучредителем фонда Витой Присяжнюк передали очередную партию помощи для пограничников председателю Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеку.

В состав груза вошли говорящие, терминалы Starlink, мощные зарядные станции, средства связи, специализированное оборудование и комплекты витаминов.

«Вместе с командой фонда Надежда мы системно поддерживаем военные подразделения, в частности пограничников, которые ежедневно находятся на передовой. Это наша общая обязанность — усиливать их возможности и способствовать сохранению жизни наших защитников», — подчеркнул Валерий Дубиль.

Эта помощь будет направлена в подразделения, выполняющие задания на наиболее горячих направлениях. В условиях активных боевых действий пограничникам критически необходимы современные технические средства от беспилотников до средств питания для сохранения боеспособности, оперативного реагирования и защиты личного состава.

«Благотворительный фонд «Надежда» — один из партнеров, на которых мы всегда можем рассчитывать. Команда фонда регулярно доставляет помощь как в боевые подразделения пограничников, так и в наши медицинские учреждения. Дейнеко.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" системно помогает украинским защитникам. Команда фонда регулярно выезжает на фронт и передает помощь военным подразделениям, в частности, пограничникам, которые держат рубежи на первой линии.

С начала полномасштабной войны фонд передал сотни единиц техники: РЭБ-системы, беспилотники, генераторы, Starlink, средства связи и энергообеспечение. Параллельно оказывается поддержка и медицинским подразделениям ГНСУ – больницам, стабилизационным пунктам, полевым госпиталям. По состоянию на июль 2025 г. совершено более 270 выездов на передовую, и только за первое полугодие этого года Силам обороны передано более 800 единиц критически важного оборудования и техники.