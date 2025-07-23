Политический и общественный деятель Николай Томенко разразился гневной корреспонденцией в Facebook, раскрывая, по его мнению, "вечные и проклятые двойные стандарты" украинской политики.

Он не оставил без внимания ни власть, ни оппозицию, обвинив их в "кумизме", "кнопкодавстве" и циничном нарушении обещаний. От "любимых друзей" президента Зеленского, якобы защищаемых от НАБУ, до оппозиции, которая не наказывает своих депутатов за "антиевропейские" голосования - Томенко отмечает, что самое страшное - это отвлечение внимания от главного врага.

"Кумизм" Зеленского и война с НАБУ: это ли конец обещаниям

Николай Томенко начинает свой "разбор полетов" с нынешней власти, отмечая, что "в сегодняшней дискуссии об «АНТИКОРУПЦИОННОЙ» политике власти хотел бы обратить внимание на вечные и проклятые двойные стандарты поведения, как власти так и оппозиции".

По его словам, как только "НАБУ начало расследование против кума Зеленского Чернышева и готовило подозрение любому другу президента, совладельцу "Квартала-95" Тимуру Миндичу, так нынешняя ЗЕ-власть объявила войну НАБУ и САП". И это, по мнению Томенко, выглядит особенно цинично, ведь "главными предвыборными обещаниями команды Зеленского было уничтожить коррупцию «барыги Порошенко» и преодолеть позорный политический КУМИЗМ".

Политик горько отмечает: "Об обязательствах власти безотлагательно выполнить все антикоррупционные предписания и обязательства Украины для вступления в ЕС просто умолчу". Эти слова указывают на разочарование тем, что заявленные евроинтеграционные приоритеты похоже отступают на второй план перед личными интересами.

Оппозиция без принципов: кто из ЕС и "Голоса" поддержал "преступный" закон?

Томенко не щадит и оппозицию, указывая на ее собственные двойные стандарты. Он удивляется, "что, несмотря на непримиримую критику антиевропейского властного закона, ни «Европейская солидарность», ни «ГОЛОС» до сих пор НЕ ИСКЛЮЧИЛИ из своих фракций депутатов, которые поддержали это, по мнению парламентской оппозиции, преступное решение".

Чтобы не быть голословным, политик напоминает конкретные фамилии: "возвращение советско-коммунистического статуса Генпрокуратуры поддержали депутаты из ЕС: Алексеев, Южанина и Джемилев и депутат из "Голоса" Ташева". Это ставит под сомнение подлинную "непримиримость" оппозиции, когда речь идет о дисциплине в собственных рядах.

Каждый с "грешком"

Под прицел Томенко попал и мэр Киева Виталий Кличко. "Город Киев поддержал акцию протеста против ликвидации независимого статуса НАБУ и САП", - пишет Томенко, но тут же добавляет, - "при том что в его команде уже не осталось ни одного влиятельного чиновника без подозрений в коррупции". Он также напоминает, что среди голосовавших за "печально известный Закон" оказались "президент «Официального фан-клуба братьев Кличко» Алексеев и недавно депутаты-УДАРовцы из «Доверия» Горват и Кот».

Отдельно Томенко касается "НЕзапрещенной партии путина-медведчука" – ОПЗЖ. Он отмечает, что "27 голосов депутатов ОПЗЖ во главе с Бойко-Левочкиным-Суркисом и К. за правильную прокуратуру власти - это искренняя благодарность Стефанчуку и всей ЗЕ-команде за сохранение депутатского статуса народных депутатов и почти 4 тысяч депутатов местных советов от запрещенных партий". Это острое замечание намекает на тайные уговоры и отсутствие принципиальности в борьбе с пророссийскими силами.

И, наконец, "Родина". По мнению Томенко, "нынешняя антиевропейская риторика и действия партии Тимошенко свидетельствуют о преждевременной подготовке к выборам и борьбе за электорат партий регионов и коммунистов". Это прямой намек на то, что партия может заигрывать с пророссийскими нарративами для получения политических дивидендов.

Самое опасное: отвлечение от главного врага

В конце своего сообщения Николай Томенко делает самый тревожный вывод: "И самое опасное. Власть сделала серьезный шаг по перенесению внимания общества с главного врага - российской орды страны-террориста военного преступника путина на внутреннего врага - невежество и коррупцию чиновников".