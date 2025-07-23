Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

Как отмечает военный, недавно власти снова нам напомнили, что демобилизация будет только после победы.

«Никто и не надеялся, что в недрах сегодняшней власти родится какая-то инициатива, чтобы начать им самим воевать. Но таким образом финансировать войну, таким образом руководить и государственными расходами, и принимать управленческие решения, и относиться к воюющим людям… Мы же пошли воевать не за это государство. Мы воюем потому, что за нашими спинами – наши семьи, наши родные, близкие, родители, сестры, жены, дети. Это нас держит на фронте, а не то, что Конституция не работает, у чиновников броня, а у гражданских – мобилизация, а фактически бусификация», - подчеркивает Святослав Дубина.

Была информация, рассказывает он, что Украине нужно мобилизовать ежемесячно 30 000 человек в армию, это возобновление потерь. По словам военного, уволиться со службы можно, если у мужчины больше 3 детей или по возрасту и состоянию здоровья, все остальные – это санитарные потери, погибшие, пленные, пропавшие без вести, количества которых мы даже не знаем. То есть, подчеркивает он, власти не хотят объявлять нам количество героев, отдавших свою жизнь за Украину, а россия этим пользуется и манипулирует нашими потерями.

«Как следствие – снижение мотивации и СЗЧ. То есть набирают 30 тысяч, а из них доходит, возможно, 20-30% в лучшем случае. То есть всех превращают во врагов, в уклонистов, в скрывающихся людей», - заключает Святослав Дубина.

Как сообщала Politeka, Микиша заявил, что обновленное украинское правительство на 100% состоит из предыдущих фамилий.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, догонит ли Украина Южную Корею в технологиях.





