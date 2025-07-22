В Киевском национальном университете строительства и архитектуры (КНУБА) в разгар вступительная кампания – с начала июля стартовали творческие конкурсы для абитуриентов. Среди тех, кто сдает экзамены этим летом, есть и украинские защитники и ветераны.

Образование как вторая броня для защитников

В условиях, когда Украина имеет беспрецедентное количество ветеранов, образование для них становится не менее важным, чем медицинская реабилитация. Для многих воинов овладение новой специальностью означает не только шанс на трудоустройство, но и своеобразную психотерапию, новый смысл жизни и способ продлить службу стране в гражданской сфере.

Государственные и общественные организации ищут пути поддержать возвращение защитников в мирную жизнь. В частности, Институт ветеранов «Архитектура устойчивости» в КНУСА , созданный во время полномасштабной войны, призван способствовать интеграции ветеранов и их семей в гражданскую жизнь путем предоставления образовательных, реабилитационных и карьерных возможностей. С начала деятельности Институт помогает защитникам и их семьям становиться студентами и строить новый путь через образование.

Об этом говорится в сообщении Veterano.info .

В частности, ветеран Вадим Гончаренко вместе с несколькими собратьями во время вступительной кампании избрали современные и востребованные специальности, такие как архитектура , промышленное и гражданское строительство (ПЦБ) , физическая культура и спорт (тренерская деятельность), кибербезопасность , а также направление, которому в университете уделяют особое внимание . (ТЗНС) .

По словам ветеранов, они хорошо понимают важность высшего образования и переквалификации: новые знания помогут им приобщиться к большому восстановлению страны и обрести себя в мирной жизни. Вадим Гончаренко, передвигающийся на колесном кресле, отмечает, что для него продолжение обучения – это вызов и шанс одновременно. Для университета и Ветеранского Кластера Украины этот случай подчеркивает актуальность вопросов безбарьерности: сейчас совместно ищут финансирование адаптации образовательного пространства под нужды студентов с инвалидностью.

"Война рано или поздно закончится, а образование и восстановление обязательно будут. Надо готовиться к этому уже сейчас", - отметила Наталья Гончаренко, руководительница Ветеранского Кластера Украины, цитируя известное мнение о неизбежности мира и развития.

Как лидер ветеранской организации, она подчеркивает необходимость инвестировать в знания ветеранов уже сегодня. Наталья добавила, что вступительная кампания продолжается, и желающие получить образование магистра на бюджетной основе еще имеют шанс подать документы – государство и партнеры обеспечивают для ветеранов отдельные возможности финансирования обучения. Усилиями Ветеранского Кластера и КНУБА, при поддержке бизнес-партнеров, уже начата программа специальных стипендий для ветеранов и их семей.





Первым благотворителем этой инициативы стала компания Axor Industry . На недавнем мероприятии, посвященном запуску программы реинтеграции Re:Veterans Platform , заместитель директора по маркетингу Axor Елена Крекнина презентовала программу сотрудничества работодателей по стажировке и трудоустройству ветеранов. Как представитель стейкхолдеров Елена со следующего учебного года готовится преподавать в университете, чтобы непосредственно передавать свой опыт ветеранам-студентам.

Мировые примеры показывают: инвестируя в образование ветеранов сегодня, общество получает не только социально защищенных героев, но и новых профессионалов, менеджеров и новаторов, способных развивать экономику.

"Ветераны – это не только сила, которая защищает, но и строящая сила", подчеркивают в компании Axor, которая поддерживает ветеранские инициативы. Главная задача – помочь защитникам реализовать свой потенциал в мирной жизни. В Украине эта философия уже воплощается через программы переквалификации, партнерства с бизнесом и поддержку предпринимательства среди бывших военных. Ведь каждый трудоустроенный ветеран или успешный ветеранский бизнес – это не только личная победа воина, но и вклад в устойчивое развитие и восстановление страны.

Напомним: Институт ветеранов «Архитектура Устойчивости» открывает возможности для:

✅ Партнерские программы с работодателями (Axor, Barks, Google, Microsoft, Cisco и др.)

🎯 Форматы обучения: дневная, заочная, онлайн.

🎓 Работаем с общинами по всей Украине.

📍 Индивидуальное сопровождение от поступления - к трудоустройству.

💡 Приглашаем всех желающих на онлайн или офлайн-встречи с нашей командой. Мы расскажем:

▪ как подать заявление

▪ какие льготы имеют ветераны и их дети

▪ как получить компенсацию за обучение

▪ какие образовательные программы наиболее актуальны для восстановления

Детали программ:

👉 Veterano.info

📩 Напиши нам или оставь заявку на сайте:

📞 +38 073 94 96 179

📞 +38 050 22 35 182

📞 +38 067 49 81 098

📩 center@uvc.in.net

📩 veterano@knuba.edu.ua

📞 Руководитель: Артем Гончаренко – +38 073 177 72 73

Вместе строим будущее. Начни с образования уже сегодня!

Университеты партнеры-участники:

• Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА)

• Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ) – ключевое учреждение, на базе которого создан учебно-реабилитационный центр для ветеранов.

• Западноукраинский национальный университет

• Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"

• Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

• Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

• Дрогобычский национальный педагогический университет

• Тернопольский технический университет им. Ивана Пулюя

*Под «безвозмездным обучением» подразумевается участие в государственных программах компенсации, грантах, стипендиях и поддержке от работодателей.

Важно: поступление во время базовой вступительной кампании в стандартных сроках.

✅ Бесплатное обучение* по более чем 30 специальностям и >100 образовательных программ

✅ Переучения, курсы, второе высшее, магистратура и аспирантура

✅ Психологическая поддержка и реабилитация

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