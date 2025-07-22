Заместитель лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко Валерий Дубиль вместе с другими народными депутатами предлагает направить 96 млн грн на лечение пациентов с сердечной и легочной недостаточностью и другими тяжелыми заболеваниями.

Речь идет о финансировании высокотехнологичных методов лечения, таких как экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), гемоиммуносорбция, плазмофильтрация, плазмообмен и другие виды афереза, что часто является единственной возможностью спасти жизнь людям с тяжелыми состояниями или после трансплантаций.

«Современная кардиохирургия и интенсивная терапия напрямую зависят от возможности применения именно этих методик. Они обязательны для лечения более 70 заболеваний — в частности, в случае отторжения трансплантированных органов, тяжелых нарушений липидного обмена, почечной недостаточности, сепсиса и других критических состояний», - подчеркнул первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Согласно предложению для учета изменений в Госбюджет на 2025 год, эти 96 миллионов должны быть направлены непосредственно в Институт сердца Минздрава Украины. Именно это медучреждение имеет ведущий опыт во внедрении таких методик, имеет оборудование и специалистов и работает на уровне лучших клиник ЕС и США. Поправка предусматривает перераспределение средств в рамках бюджетных программ Минздрава — и не требует дополнительных расходов из казны.

«Речь идет не о расширении расходов, а о приоритете уже имеющихся возможностей для тех, кто сейчас на грани жизни. Мы не можем позволить, чтобы тяжелобольные были без внимания государства», — отметил Валерий Дубиль.

Заместитель лидера «Батькивщины» также подчеркнул, что необходимо сохранить все возможности для предоставления современной медицинской помощи – даже в условиях войны.

"В бюджете должны быть заложены средства не на выживание, а на достойное лечение украинцев", - резюмировал народный депутат.

Напомним, парламентская фракция «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко последовательно борется за развитие трансплантологии, современные протоколы лечения и сохранение жизни даже в самых сложных случаях.