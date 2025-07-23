Экономический эксперт Павел Себастьянович объяснил, что новое правительство вместо старого – это не изменение, потому что проблемы в Украине те же, и их никто не решает годами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

По словам эксперта, больше всего в Украине его беспокоит то, что не происходит никаких изменений. Как он подчеркивает, это на самом деле огромная проблема, потому что именно поэтому мы имеем недофинансирование армии, именно поэтому небо до сих пор не закрыто, именно поэтому нет нормального обеспечения ВСУ не только дронами и оружием, но и пикапами, какими-то обычными вещами. Сейчас пришло новое правительство, отмечает эксперт, но вряд ли станет больше денег на армию, этим никто не занимается.

«И меня волнует, что это может продолжаться вечно. То есть если мы посмотрим на линию фронта, то она движется, но медленно. И у меня такое впечатление, что нашу власть это устраивает», – утверждает Павел Себастьянович.

То есть, объясняет эксперт, линия фронта так может двигаться еще год, 2-3, целых 5, а власть будет сидеть и думать, что, если уже потеряли Авдеевку и Бахмут, то можно и другие крупные города, главное – просидеть у власти еще лет 10. И именно это, констатирует он, хуже всего в сегодняшней ситуации.

«Смотришь на этих людей и понимаешь, что они как бронзовые статуи, они там навечно. То есть они думают, что там навечно. И у нас действительно нет никакого выхода, потому что выборов нет, а инструментов влияния тоже нет», - заключает Павел Себастьянович.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, почему Европа оказалась не готова покупать Украине американское оружие за свои деньги.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о новом Кабмине: «Это действительно эпохальный перелом».





