Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что, согласно новому законопроекту, действующие должностные лица не обязаны служить в армии, а вот все последующие кандидаты на должность – должны, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«8 июля Верховная Рада получила очередной законопроект – законопроект №13347. Что это за законопроект такой? Простыми словами так: если мужчина до 60 лет хочет работать на государственной должности, например, в министерстве, в налоговой, в сельсовете, то он обязан сначала пройти военную службу; если женщина хочет быть, например, прокурором, то должна служить или военная подготовка», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Однако, отмечает журналистка, все эти условия не касаются тех чиновников, депутатов и прокуроров, которые уже на своих должностях, на них этот закон не распространяется, то есть о себе власть подумала, все нововведения только для преемников.

«То есть для новых людей будет обязательная служба, а те, кто уже в теме, могут и дальше сидеть в кабинетах без формы и без окопов. Как-то так», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, это выглядит особенно несправедливо в условиях войны, когда все должны быть равны. И получается так, констатирует она, что власть перекладывает воинскую обязанность на простых людей, которых мобилизуют на фронт, и на тех, которые будут у власти потом, если они вообще смогут дойти до политики после армейского сита, то есть этот законопроект слабо касается обороны государства.

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