Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда», председатель наблюдательного совета фонда и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль и соучредитель фонда Вита Присяжнюк продолжают совместную работу по обеспечению военных медиков современным оборудованием.

Недавно фонд получил очередную партию из 10 аппаратов Easy Pulse (Швейцария) – устройств для автоматической сердечно-легочной реанимации. Это критически важное оборудование, особенно на этапах эвакуации и стабилизации раненых в полевых условиях, где каждая секунда имеет значение.

Несколько аппаратов уже передано в стабилизационные пункты в Харьковское и Запорожское направления. Остальные будут доставлены в ближайшее время в медицинские подразделения в самых горячих точках фронта.

Всего за время полномасштабной войны фонд «Надежда» передал около 200 аппаратов Easy Pulse в военные госпиталы, стабилизационные пункты, полевых госпиталей и медицинские институты в разных регионах Украины.

«Спасать жизнь — самая высокая миссия. Мы не можем останавливаться, потому что от каждой единицы передаваемого оборудования может зависеть жизнь военного, защищающего Украину. Сегодня благотворительность – это наш общий фронт», – отметил Валерий Дубиль.



Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" с первых дней полномасштабной войны реализует масштабные программы поддержки гражданских граждан, медицинской отрасли и военных на передовой. Фонд с партнерами осуществил более 270 гуманитарных миссий в прифронтовые регионы, преодолев более 300 тысяч километров. И продолжает делать все возможное, чтобы у военных и медиков было все необходимое для самого главного — спасения жизни.