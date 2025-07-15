Но политик Николай Томенко бьет тревогу, заявляя, что важнейший пункт полностью игнорируется – гуманитарная и мировоззренческая политика! По его словам, предыдущие координаторы уже "направили" к тому, что Минобразования превратилось в "Министерство эмиграции", а Минкульт пригласил "фанатов Табачника". Узнайте, почему, по мнению Томенко, отсутствие гуманитарных приоритетов может подорвать сам вопрос, "за что мы воюем".

"Обновленное" Правительство и его приоритеты: чего не хватает?

Уже 16 июля 2025 Украина должна получить так называемый "обновленный" Кабинет Министров во главе с Юлией Свириденко. Новая глава уже озвучила основные "президентские приоритеты" для своего Правительства: это укрепление экономического потенциала, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия. Звучит логически в условиях войны, не правда ли?

Однако политик и общественный деятель Николай Томенко выражает глубокую обеспокоенность по поводу этих приоритетов. Он подчеркивает, что "среди приоритетов обновленного Правительства я не прочитал и не услышал ни слова о ГУМАНИТАРНОЙ, скажу даже больше, МИРОВИДНОЙ политике Правительства". И это, по его мнению, огромный пробел.

Томенко также не обходит вниманием и неконституционную процедуру формирования Кабмина, ведь, по его словам, "и нынешняя власть и власть предыдущая за 11 лет так и не УЗАКОНИЛА статус ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА или КОАЛИЦИИ депутатских фракций". Он напоминает, что Статья 83 Конституции Украины четко определяет, что "основы формирования, организации деятельности и прекращения коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины устанавливаются Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины". Это означает, что, по мнению политика, "депутаты ВРУ, отказавшись узаконить статус парламентского большинства, осознанно отказались и выполнять статьи 83 и 114 Основного Закона и передали часть своих полномочий Президенту и его офису".

Гуманитарный провал: "Министерство эмиграции" и "фанаты Табачника"

Наиболее острую критику Николай Томенко направляет на "достижение" предыдущего гуманитарного блока правительства. "Дело в том, что в нынешнем КМУ вопросы гуманитарного направления координировали 3 должностных лица: вице-премьер-министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий; вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; министр Кабинета Министров", - отмечает он.

Результаты их работы, по словам Томенко, были катастрофическими: "Они так вместе НАПРАВЛЯЛИ, что из-за их неадекватной деятельности Министерство образования и науки превратилось в Министерство ЭМИГРАЦИИ молодежи и ПРИВАТИЗАЦИИ университетов, а в Министерство культуры привлекли "лучших работников патронатной службы Януковича" и фанатов Табач. Эти слова звучат как приговор предыдущей политике.

В качестве примера "адекватности" Минкульта Томенко приводит "блокирование нашей инициативы установления памятника Гетману Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре за меценатские средства" – это, по его мнению, просто вопиющий факт.

Далее, Кабмин уволил Тараса Кременя с должности Уполномоченного по защите государственного языка и "до сих пор не может назначить нового", что также свидетельствует об игнорировании важного направления. Невнятная политика Министерства молодежи и спорта, "коминикаторами которого до сих пор являются политологи Медведчука", привела к усилению позиций РФ в международном спорте и появлению значительного количества спортсменов, решивших не возвращаться в Украину.

Даже идея ликвидации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которое "ведет важный реестр ущерба и экологических преступлений российской орды", не выдерживает критики со стороны политика.

"Так за что мы воюем?": риторический вопрос к новому Правительству

Николай Томенко призывает: "накануне голосования в Верховной Раде по так называемому обновленному Правительству важно было бы обнародовать его ГУМАНИТАРНЫЕ и МИРОВИДНЫЕ приоритеты деятельности".

По его мнению, "в случае дальнейшего игнорирования этого принципиального вопроса для народа воюющей Украины, возникает справедливое и риторическое: «ДА ЗА ЧТО ЖЕ МЫ ВОЙУЕМ?»" Эти слова являются мощным призывом к власти осознать, что война – это не только экономика и оружие, но и борьба за ценности, культуру, культуру. Отсутствие четкой гуманитарной стратегии может подорвать моральный дух общества, что не менее важно, чем материальные ресурсы.