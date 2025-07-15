Военный Святослав Дубина заявил, что победа без демократии невозможна, поэтому нужно уже начинать думать, как эффективно провести выборы в Украине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

«Шаг к победе – это возвращение к демократическим процедурам, то есть к выборности, к участию украинцев в принятии решений и, в частности, к ответственности за политические решения. К сожалению, у нас сейчас эта возможность полностью блокирована, украинцы самовольно отказались от демократических процедур. Я думаю, что не за это мы шли воевать, не за этот образ жизни, который мы сейчас имеем», - утверждает Святослав Дубина.

Объясняется такая ситуация, констатирует он, тем, что война, но в целом ситуация очень странная, потому что у нас в очередной раз продолжается военное положение, хотя, согласно Конституции, уже давно должно было быть объявлено состояние войны, ведь агрессия против Украины уже произошла.

«Я хочу напомнить, что у нас уже дважды проходили выборы во время войны: выборы в 2014 году, когда мы избрали президентом Порошенко, и в 2019 году, когда война уже шла. Да, возможно, она была не такой интенсивности, но если мы не изменим систему государственного управления, то, к сожалению, интенсивность войны может увеличиваться и увеличиваться. Поэтому нам все равно придется говорить о выборах во время войны», – подчеркивает Святослав Дубина.

Поэтому, утверждает военный, чем быстрее мы начнем говорить о выборах, тем эффективнее их проведем, тем меньше теряем территорий, тем больше сохраним жизней и шансов на будущее Украины. Ведь, напоминает он, идут разговоры об узурпации власти, этого нельзя допустить, иначе непонятно, за что гибнут украинцы.

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