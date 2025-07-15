Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что ТЦК будут работать по-новому, больше в мобильном формате и на выезд, а за неуплату штрафа у уклонистов будут конфисковать имущество, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Нардеп Федиенко сообщил, что ТЦК переходят на новый формат – мобильно-передвижной. Теперь не ждите повестки дома, ТЦК сами будут приезжать в транспорте, на блокпостах, в парках, в торговых центрах. То есть это будет сродни таким мобильным пунктам, автомобилям или палаткам, куда можно вызвать граждан, или они сами работают на выезде», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Идея, объясняет журналистка, состоит в том, чтобы сделать процесс мобилизации более быстрым и улучшить учет.

«Что могут отнять у уклонистов? Авто, жилье, счета. СМИ уже начали разносить эту новость, но давайте разберемся. Смотрите, если вы нарушили правила военного учета, вас могут оштрафовать. Если не заплатите, могут забрать имущество», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как она напоминает, штраф составляет от 17 до 25 тысяч гривен, если не уплатить вовремя, то он удваивается, а дальше дело передается государственному исполнителю. И тогда, констатирует журналистка, уже могут арестовать счета в банках, автомобиль, если он не единственный для людей с инвалидностью, квартиру или дом, если долг больше 160 тысяч и нет другого имущества. В целом, добавляет она, могут забрать что угодно: одежду, обувь, детские вещи, бытовую технику, продукты, медикаменты, средства реабилитации, средства для работы, если это не единственный источник дохода.

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