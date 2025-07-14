Ликвидация киллеров ФСБ – это четкий сигнал от Службы безопасности Украины для всех агентов, которые захотят работать на врага. Вместо обмена их ждет смерть. Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя уничтожение при попытке сопротивления убийц полковника СБУ Ивана Воронича.

Эксперт считает, что СБУ системно показывает врагам и их агентам, что отвечать за каждое убийство все равно придется. Малюк записан на фоне ликвидированных киллеров. Малюк лично руководил этой операцией и продемонстрировал и врагам, и всему обществу, что означает словосочетание "дело чести", - акцентирует Курпас.

Политолог напоминает, что после того, как Малюк возглавил СБУ и провел первые операции, пресса начала сравнивать Службу с израильским Моссадом. "После "Паутины" уже заговорили о том, что Моссаду нужно тянуться до уровня СБУ. Но есть вещи, которые две спецслужбы объединяет. Моссад всегда мстил за своих. Сейчас СБУ демонстрирует, что такое украинская месть", - пишет эксперт.

"Нет сомнений - все контакты фсбшных киллеров подчиненным Малюка уже хорошо известны. Как известны и те, кто отдавал им приказы. Никаких новых данных следствию ликвидированные даты не могли. Зато их ликвидация стала сигналом тем, кто захочет стать киллером и приехать в Украину. Сигнал этот простой: стать агентом политолог.

Напомним ранее стало известно, что СБУ ликвидировала киллеров , которые убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича.