Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 10 июля 2025 года признал решение украинской власти незаконным и постановил выплатить Томенко компенсацию. Это не просто победа одного человека, а важный сигнал всей политической системы Украины о недопустимости манипуляций с избирательным правом. Узнайте, какие аргументы ЕСПЧ стали решающими и сколько придется заплатить государству!

Победа в Страсбурге: ЕСПЧ поставил точку по делу Томенко

10 июля 2025 стал историческим днем для украинской политики. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Томенко против Украины" , и вердикт был единогласным: "имело место НАРУШЕНИЕ статьи 3 Протокола 1 к Конвенции" . Эта статья, известная как "Право на свободные выборы", - одна из фундаментальных гарантий демократии.

Это решение стало знаковой победой для Николая Томенко, почти десять лет назад, в марте 2016 года, был лишен депутатского мандата по решению партии "Блок Петра Порошенко". Причиной выхода Томенко из фракции было его несогласие с голосованием за бюджет на 2016 год, в котором он видел сворачивание социальных программ и коррупционные статьи.

ЕСПЧ не только признал нарушение, но и обязал государство Украины выплатить заявителю 3 000 евро компенсации за моральный ущерб и 500 евро в качестве компенсации расходов и сборов . Эти средства должны быть выплачены в течение трех месяцев с даты вступления решения окончательной силы.

"Незаконно и непропорционально": аргументы Европейского суда

В полном тексте дела, которое рассматривалось коллегией из семи судей, приведен целый ряд аргументов, свидетельствующих о незаконных действиях государственных институтов власти Украины.

Так, в пункте 113 Решения Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что "вмешательство в пассивное избирательное право заявителя было НЕЗАКОНЫМ ". Это ключевая фраза, прямо указывающая на нарушение прав гражданина.

Суд также обратил внимание на позицию Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ/БДИПЧ. В пункте 116 Решения указано, что "императивный мандат или подобная практика СПОРТИЧИТ принцип Свободного и НЕЗАВИСИМОГО мандата , который является частью ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ТРАДИЦИИ". Это принципиальное замечание, подчеркивающее, что депутат должен представлять народ, а не только интересы партии.

Подытоживая, в пункте 119 Решения ЕСПЧ отметил: "Суд считает, что обжалуемая мера по этому делу была не только НЕЗАКОНАЕМ (см. пункт 113 выше), но и явно НЕПРОПОРЦИОННЫМ и ПОМЕНЯЛ свободному волеизъявлению народа в выборе закона". Таким образом, Европейский суд подчеркнул, что действия украинской власти не только нарушили закон, но и помешали демократическому процессу в целом.





Долгий путь к справедливости: хроника событий

Путь Николая Томенко к справедливости был длинным и тернистым:

25 марта 2016: На внеочередном закрытом съезде "Блока Петра Порошенко" было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Николая Томенко.

На внеочередном закрытом съезде "Блока Петра Порошенко" было принято решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Николая Томенко. 28 марта 2016: ЦИК под председательством Михаила Охендовского принял решение о лишении мандата.

ЦИК под председательством Михаила Охендовского принял решение о лишении мандата. 29 марта 2016: Тогдашний Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о прекращении полномочий.

Тогдашний Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о прекращении полномочий. 2 апреля 2016: Николай Томенко обжаловал это решение в Высшем административном суде Украины.

Николай Томенко обжаловал это решение в Высшем административном суде Украины. 28 июля 2016: ВАСУ отказал ему в удовлетворении иска.

ВАСУ отказал ему в удовлетворении иска. 7 марта 2017: После этого Николай Томенко обратился в Европейский суд по правам человека, который принял его иск к рассмотрению и открыл дело "Томенко против Украины".

И вот, спустя более восьми лет после начала судебных тяжб, справедливость восторжествовала. Решение ЕСПЧ является не просто победой для одного политика, а важным прецедентом, напоминающим: Украина как член Совета Европы должна придерживаться европейских стандартов в области прав человека и демократических выборов. Это решение является очередным свидетельством того, что украинская судебная система все еще нуждается в реформах и соблюдении международных стандартов.





