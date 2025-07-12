Политик и общественный деятель Николай Томенко рассказал, как на полях хозяйства "Сосновая" военные герои, деятели культуры и образования вместе приступили к жатве. Это не просто праздник урожая, а сильный символ веры в Победу Украины. Узнайте, кто присоединился к этому сакральному действу и почему "Будет хлеб – будет и Победа!".

Традиция и война: как Переяславщина начала жатву

Сегодня на полях хозяйства "Сосновая" на живописной Переяславщине состоялись особые "ВОЕННЫЕ ЗАЖИНКИ-2025". Это не просто очередное начало уборки урожая, а глубоко символическое событие, организованное Фондом "Родная страна" Николая Томенко совместно с Университетом Григория Сковороды в Переяславе и Национальным историко-этнографическим заповедником "Переяслав".

Как рассказал сам Николай Томенко, "Уже традиционно наш Фонд «Родная страна» совместно с Университетом Григория Сковороды в Переяславе и Национальным историко-этнографическим заповедником «Переяслав» воссоздают древнеукраинский обряд Зажинок или Первого снопа».

Чтобы напомнить участникам о народных обычаях, выступили фольклорные ансамбли "Громіца" и "Помокляночка", придавая действу подлинности и духа украинской традиции.

Герои и звезды на ниве: кто присоединился к первому снопу?

Особенностью нынешних Зажинок стала их "военная" специфика. По словам Николая Томенко, "Во время российско-украинской войны мы приняли решение начинать это давнее сакральное действо при приоритетном участии наших героев-военных, защищающих свободу и независимость Украины". Это очень важный месседж: даже во время войны Украина продолжает жить, работать и лелеять свои традиции, а наши защитники не только воины, но и часть мирной жизни.

После военных к этому непростому, но такому важному земледельческому делу присоединились и известные деятели образования и культуры. Среди них:

Виталий Коцур – ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе;

Жанна Боднарук – народная артистка Украины;

Олег Шеремет – ректор Национального университета "Черниговский коллегиум";

Сергей Захарин – заместитель Председателя Госпродпотребслужбы;

Анатолий Карпенко – известный композитор;

а также преподаватели Университета Григория Сковороды в Переяславе, Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко и ученые Национального заповедника "Переяслав".

Такой состав участников подчеркивает единство разных сфер украинского общества в борьбе за победу и сохранение традиций.

"Будет хлеб – будет и Победа!": символ веры и несокрушимости

Особая благодарность за помощь в организации этого историко-этнографического действа была высказана главе хозяйства "Соснова" Юрию Павлушко, ведь именно на его полях состоялся этот праздник.

В заключение Николай Томенко выразил мощное пожелание и веру: "Дай, Боже, родной Украине – хорошего урожая! Потому что мы верим и убеждены, что, перефразируя известное выражение,: «БУДЕТ ХЛЕБ – БУДЕТ и ПОБЕДА!»» Эти слова стали квинтэссенцией всего мероприятия, ведь хлеб – это просто хлеб. несокрушимости.

Справка: Традицию воссоздания древнеукраинского обряда Зажинок команда Фонда Николая Томенко "Родная страна" возродила еще в 2008 году в Черкасской области. А через 10 лет, в 2018 году, на поле Золотоношского района ими был установлен Национальный рекорд в номинации "Самые массовые зажинки на одном поле". Зажинки в этом году стали уже 17-ми, проведенными по инициативе Фонда, что свидетельствует о системности и важности этой традиции для общественного деятеля и его команды.