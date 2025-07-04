Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Ольга Стефанишина на практике продемонстрировала, какими должны быть стандарты поведения для должностной лица европейского уровня. В ответ на расследование квартиры, приобретенной ее семьей, Стефанишина показала квартиру журналистам Bihus.info и предоставила все необходимые документы, подтверждающие прозрачность приобретения жилья ее родителями.

Фактически впервые топ-чиновник такого уровня лично пригласила журналистов-расследователей в свое жилище, чтобы ответить на все вопросы и избежать дальнейших манипуляций.

Журналистам Стефанишина продемонстрировала инвестиционный договор от 2019 года и документы о рассрочке, оформленные на ее отца на законных основаниях. Приобретение квартиры на этапе котлована позволило воспользоваться выгодной рыночной ценой, которую некорректно сравнивать с ценами уже построенного объекта, как это было представлено в расследовании Hromadske.

Стефанишина подчеркнула: жилье было приобретено без каких-либо преференций, льгот или схем по уклонению от уплаты налогов. Все платежи осуществлял отец — бизнесмен (владелец автошкол – ред.) из Одессы, у которого были соответствующие финансы.

Уже в следующем году соответствующие изменения будут отражены в декларации как использование недвижимости, - отметила Вицепремьер.



