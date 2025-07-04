Как защитить семьи украинских военнопленных от российского информационного террора, как РФ скрывает свои преступления против украинцев и какую реабилитацию проходят дети и подростки, вернувшиеся домой после похищения россиянами.

Когда украинские герои вернулись домой при обмене пленными, вся страна радовалась. Но в теме украинских военнопленных есть и другая, темная сторона. Не только воины в плену страдают от пыток и ужасающих условий. Не меньше страдают их семьи в Украине. Некоторые из них в результате манипуляций со стороны спецслужб Кремля фактически оказываются в заложниках у врага. Часто, угрожая жизнью и безопасностью родных в плену, их родственников побуждают к незаконным действиям внутри общества.

Именно на этой, очень сложной теме сосредоточился Информатор во время большого интервью с украинским Омбудсманом. Лубинец .

Дмитрий Лубинец дал большое интервью изданию Информатор : манипуляции РФ вокруг процессов обмена пленными; возвращение и реабилитация украинских детей – длительная и очень специфическая процедура. Российский Уполномоченный по правам человека хорошо осведомлен о преступлениях против украинских пленных, но его действия свидетельствуют о попытке лишь скрыть эти преступления… Обо всем этом - в нашем интервью, которое стало своеобразным итогом продолжавшегося в июне крупного обмена пленными. Украина вернула домой 5757 своих граждан, в том числе 294 гражданских.

- В последние месяцы продолжаются самые масштабные обмены пленными. Наконец, возвращаются, в частности, люди, пробывшие в плену целых три года, среди них есть и защитники Азовстали. В то же время мы знаем, что некоторых пленных Россия возвращать все три года не хотела, приговорив им значительные сроки заключения и обвиняя их в терроризме. Идет ли процесс по возвращению этих людей и какие сложности на этом пути?

- продолжается процесс по освобождению всех без исключений Защитников и Защитниц Украины. И получение ими фейкового приговора не означает, что Украина не работает над увольнением своих граждан.



Ранее нам удалось возвращать защитников, осужденных россиянами (пример: 18 октября 2024 года Украине удалось вернуть более 40 таких граждан ).

Справка: что раньше по этой теме говорил Коордштаб: Когда идет так называемое "следствие", то россияне отказываются менять человека, ссылаясь на то, что, мол, процесс не завершен. Были такие прецеденты. человека, имеющего срок, можно будет поменять. Приговор — это не повод для уныния, хотя это и тяжело для семей», — представитель Координационного штаба Петр Яценко. Семьи пленных испытывают бешеное давление со стороны России - Каковы ожидания от процесса обмена, можем ли мы рассчитывать на возвращение всех военнопленных в ближайшие сроки, есть ли риск, что этот процесс остановится? – Ожидания от процесса обмена – всегда осторожны , даже несмотря на недавние масштабные успехи. Украина стремится вернуть всех без исключения, но реалии войны и политика России не позволяют прогнозировать точные сроки. Россия использует тему обмена пленными, чтобы подорвать доверие к украинским государственным органам . Россия запустила очередную деструктивную информационную кампанию, чтобы деморализовать украинское общество, посеять недоверие к действиям украинской власти, спровоцировать семьи пленных и пропавших без вести украинцев для дискредитации нашей страны перед миром. Особый удар направлен на тему обменов пленными, репатриации тел погибших и возвращение незаконно удерживаемых гражданских лиц . Россия распространяет фальшивые нарративы о якобы остановке Украиной процессов обмена или отказе от репатриации тел погибших. Враг цинично эксплуатирует боль и тревогу семей, пытаясь столкнуть их с государством, посеять рознь, подорвать веру в Украину. В ход идет все — фейки, эмоциональные манипуляции, искривленные списки погибших, массовая отправка SMS, сообщений в мессенджерах и звонков с дезинформацией; со временем планирует использовать в информационной войне.

Также россияне призывают семьи пленных писать письма провокативного характера по шаблону, угрожая жизни и здоровью пленных и невключению их в список обменов. После чего просят отправлять эти письма в международные организации, государственные органы Украины и США. Кроме того, российская сторона дополнительно требует пересылать фото писем им, чтобы впоследствии использовать это в качестве доказательств для дискредитации украинских государственных органов перед международным сообществом.

Украина неукоснительно соблюдает все договоренности и работает над тем, чтобы вернуть всех своих граждан домой.

- Я лично общался с освобожденными украинскими пленными и знаю по их рассказам об ужасных условиях, в которых удерживают наших защитников. В целом пенитенциарная система России годами не соблюдает права человека, но в отношении наших заключенных совершается показательная, чрезмерная жестокость. Какая работа ведется по систематизации и сбору фактов нарушения прав освобожденных пленных и возможны ли последствия для страны-агрессора за такие факты? Готовятся ли иски по фактам нарушений прав человека или, возможно, они будут объединены в один большой иск?

- Да, мы имеем дело с системной жестокостью и пытками, которые Россия применяет к украинским военнопленным. Это не просто пренебрежение правами человека – это сознательный инструмент унижения, наказания и попытки сломать дух наших Защитников . По данным ООН, более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России. Украинские военнопленные рассказывали о жестоких избиениях, поражении электрическим током, сексуальном насилии, принудительных чрезмерных физических нагрузках, лишении сна, имитации казни.

На каждом обмене военнопленных находятся работники Офиса Омбудсмана. Наш Офис фиксирует, в каком состоянии возвращаются наши Защитники и Защитницы, соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении них. Почти все возвращаются в ужасном физическом состоянии и имеют десятки потерянных килограммов .

Работа над сбором и фиксацией фактов нарушений ведется постоянно и многоэтапно:

После освобождения каждый военнопленный проходит опрос и медицинское обследование.

Все показания документируются с соблюдением правовых процедур, чтобы материалы могли использоваться в судах.

Отдельное внимание – на фиксацию признаков пыток, сексуального насилия, голода, отказа в медицинской помощи, психологического давления.

Материалы передаются в правоохранительные органы Украины, ООН и другие международные структуры.

Цель – не только доказать факты, но и добиться ответственности. Среди них — индивидуальной для конкретных лиц, причастных к пыткам.

Российский Омбудсман Москалькова не расследует издевательств над пленными, а скрывает их

- Признает ли, в частности, Москалькова факты издевательств над пленными? Российской стороной такие факты отрицаются полностью или выдаются за единичные исключения?

- Российская сторона, в частности Татьяна Москалькова как уполномоченная по правам человека в РФ, официально не признает факты системных издевательств в отношении украинских пленных.

В то же время многочисленные доказательства, собранные международными организациями, нашим Офисом, другими органами свидетельствуют о масштабном, целенаправленном применении пыток, унижении достоинства, сексуального насилия, отказе в медицинской помощи и других грубых нарушений прав человека со стороны РФ.

Подобная позиция Москальковой является частью государственной информационной политики РФ, которая направлена ​​на избегание ответственности и создание ошибочного представления о соблюдении международного права .

В то же время! Освобожденные из плена украинцы рассказывают, что когда к ним в места содержания приходили представители Москальковой — к ним на время улучшалось отношение .

- Могут ли военнопленные рассчитывать на возмещение от России за переживаемые в плену издевательства и содержание в бесчеловечных условиях в течение длительного времени?

- К сожалению, прямое и быстрое взыскание средств из России пока почти невозможно, ввиду ее отказа признавать решения международных судов. Но создание юридических оснований – ключевой шаг для будущей компенсации . Украина уже сейчас закладывает эти основы, документируя каждое преступление.

Военнопленные не останутся наедине. Государство работает над тем, чтобы в будущем каждый переживший ужасы плена получил справедливую сатисфакцию.

– Параллельно с процессом обмена мы видим как обостряется ситуация в информационной среде. В частности, Россия через своих пропагандистов время от времени вбрасывает те или иные списки фамилий пленных, очевидно, в рамках давления на их родных. Насколько это системный процесс, какова его конечная цель?

- Да, информационные вбросы России о пленных – это системная кампания давления . Ее цель – вызвать панику среди родственников, подорвать доверие к государству и манипулировать эмоциями общества. Россия сознательно публикует фейковые списки, дезинформацию о гибели или отказе от обмена. Это часть гибридной войны . Украина фиксирует эти атаки, работает с семьями и призывает доверять только официальным источникам.

Россияне заставляют семьи пленных делать провокативные заявления и шантажируют избиением и убийством.

– Также ранее были сообщения о прямой попытке россиян давить на родных пленных. В частности, требуя от них публичных обращений по возвращению родных. Или фиксируют подобные факты на фоне этого обмена? Как это системный процесс со стороны противника? Какова его конечная цель?

- Да, факты прямого давления на родных военнопленных со стороны России действительно фиксируются.

фейки и эмоциональные манипуляции;

вовлеченность пророссийских ресурсов в Европе;

массовая отправка SMS, сообщений в мессенджерах и звонков с дезинформацией;

создание и распространение фальшивых нарративов о якобы остановке Украиной процессов обмена, нежелании забирать своих гражданских граждан или отказе от репатриации тел погибших.

Также россияне призывают семьи пленных писать письма провокативного характера по шаблону, угрожая жизни и здоровью пленных и невключению их в список обменов . После чего просят отправлять эти письма в международные организации, государственные органы Украины и США. Кроме того, российская сторона дополнительно требует пересылать фото писем им, чтобы впоследствии использовать это в качестве доказательств для дискредитации украинских государственных органов перед международным сообществом.

- Военнопленные, фактически, заложники в руках террориста. И вот их родным террорист говорит "делай что я скажу и тогда с твоим близким ничего не произойдет".

– В такой ситуации наше государство имеет две задачи:

Защищать самих военнопленных, в том числе путем официальных переговоров, документирования фактов нарушения прав человека, давления на международные организации. Защищать семьи пленных от психологического и информационного террора, в частности, через информационные кампании.

Отметим, что вся официальная коммуникация с семьями военнопленных и пропавших без вести украинцев осуществляется исключительно через уполномоченные государственные органы власти .

В свою очередь, мы рекомендуем не отвечать на сообщения от неизвестных или подозрительных контактов, не предоставлять личную информацию и не переходить ни с какими ссылками. В случае такой ситуации следует обращаться в Службу безопасности Украины или полицию.



- Возможно ли вообще защитить этих людей в информационном влиянии и что может сделать государство, чтобы эти люди не очутились на крючке вражеских спецслужб?

- полностью защитить от враждебного информационного влияния сложно, но государство может значительно снизить риски :

Информировать и учить семьи о манипуляциях и как их избегать.

Обеспечивать постоянный контакт и поддержку через официальные каналы.

Призывать не распространять неподтвержденную информацию и соблюдать информационную гигиену.

Оказывать психологическую помощь для стойкости к давлению.

Фиксировать факты давления и оперативно реагировать.

Главное – создать доверие, чтобы семьи не попадали в ловушки врага.

- Мы с вами общались еще год назад по поводу сложностей в процессе возвращения украинских детей. Россия их возвращать не желала. Изменилась ли ситуация сейчас? С какими сложностями вы сталкиваетесь на этом пути?

– Процесс возвращения украинских детей остается чрезвычайно сложным и медленным. Россия, как и год назад, не признает свою вину и продолжает использовать детей как политический инструмент .

В последнее время появляются абсолютно циничные предложения со стороны РФ – обменивать похищенных украинских детей на своих военнопленных. Это прямая манипуляция и грубое нарушение норм интернационального гуманитарного права. Дети – не предмет торга.

Несмотря на все трудности , мы продолжаем работу при поддержке международных партнеров.

По состоянию на 18 июня 2025 года уже 1378 детей возвращены на подконтрольную правительству Украины территорию — с временно оккупированных территорий, депортации или принудительного перемещения.

Реабилитация похищенных Россией детей длится долгое время

– Некоторые дети провели значительную часть своей малой сознательной жизни под информационным влиянием противника, и мы понимаем, что с каждым годом их стараются все сильнее "интегрировать" в российскую среду и стереть их идентичность. Связана ли затяжка с их возвращением именно с этим? То есть ребенок, с 5 до 8 лет проживший в российской семье, возможно, уже и не захочет возвращаться. Насколько это проблема?

– Затягивание с возвращением детей связано с тем, что Россия стремится интегрировать их в свою среду и стереть украинскую идентичность . Дети, проведшие годы в российских семьях или под влиянием пропаганды, могут терять связь с родной культурой, языком.

Кроме того, Россия привлекает детей на ТОТ Украины в милитаризированное движение «Юнармия». Это движение готовит украинских детей к службе в армии России, пропагандирует легитимность российской оккупации, формирует искаженное восприятие собственной истории и национальной идентичности. Привлечение детей к подобным движениям на ВТО является нарушением Женевских конвенций и военным преступлением. Такая практика "перевоспитания" распространена еще с 2014 года и это требует должной реакции. Для спасения наших детей необходима международная поддержка.

Это большая проблема, ведь возвращение таких детей требует не только физического возвращения, но и длительной реабилитации, психологической поддержки и восстановления их идентичности.

В то же время замечу, что по возвращении домой, все дети посещают Центр защиты прав ребенка . Центр также предоставляет детям и их семьям правовую помощь, материально-техническое обеспечение, социальное и психологическое сопровождение.

Основные функции Центра защиты прав ребенка:

🔸 Предоставление социальных услуг, а именно проведение полного медицинского обследования, обеспечение логистики, предоставление временного жилья, социально-психологической реабилитации ребенка и членов его семьи.

🔸 Проведение аудио- и видеофиксации опроса детей при непосредственном участии психолога в отношении всех военных преступлений, совершенных против них представителями Российской Федерации.

🔸 Возобновление прав пострадавших детей.

В Центре созданы условия для опроса ребенка по модели «Барнахус». Это сделано для того, чтобы представителям правоохранительных органов не пришлось проводить многократный допрос ребенка, что в свою очередь уменьшает риски создания дополнительных психологических травм ребенку.

- Возвращение гражданских в очередной раз стало сверхболезненной темой, в частности, когда мы узнали о пытках и убийствах в российском плену журналистки Виктории Рощиной. Этот случай стал не только доказательством, что в российских тюрьмах пытают украинских гражданских, но и демонстрацией, что Россия не беспокоится из-за потенциальной ответственности за это. Как идет процесс обмена гражданских, ожидаются ли в нем системные сдвиги в ближайшее время? Какое количество гражданских пленников мы ожидаем вернуть.

Возвращение гражданских лиц – чрезвычайно болезненная и сложная тема.

В отличие от военнопленных гражданские не обмениваются, их как раз возвращают. Процесс возврата продолжается, но часто очень затянут из-за политических и технических преград со стороны России. Сейчас нам удалось вернуть 294 гражданских.

В конце еще раз отмечу - несмотря на все манипуляции и провокации со стороны РФ, Украина осуществляет системную работу по возвращению гражданских граждан и военнопленных из российского плена с соблюдением принципов прозрачности, гуманности и международного права. При этом мы всегда подчеркиваем важность международной поддержки в этих вопросах, которая имеет решающее значение. Мир должен действовать сообща, ведь российская агрессия представляет угрозу не только Украине, но и глобальной безопасности!