После создания межфракционного объединения в Верховной Раде по инициативе «Батькивщины», занимающегося защитой прав ветеранов, участников боевых действий и их семей, команда Юлии Тимошенко продолжает развертывать системную работу в этом направлении на местном уровне.

Об этом во время рабочей поездки в Литву заявил заместитель председателя ВО «Батькивщина», глава Киевской городской организации партии Валерий Дубиль.

«Мы не можем ограничиваться только парламентским уровнем. Проблемы военных должны решаться комплексно — не на словах, а из-за конкретных решений в регионах и городах. Поэтому наша команда в Киевсовете инициировала создание постоянной комиссии по ветеранской политике», — отметил Валерий Дубиль.

Соответствующий проект решения уже зарегистрирован в Киевском городском совете. Комиссия по вопросам ветеранской политики будет заниматься рассмотрением проблем, с которыми ежедневно сталкиваются военные и их семьи: от социальной защиты и медицинской помощи до жилищных вопросов, реабилитации и трудоустройства после службы.

Депутат Киевского городского совета от ВО «Батькивщина» Юрий Зубко подчеркнул, что помощь военным и их семьям должна быть не только общей государственной политикой, но и конкретными шагами на местах.

«Как депутат горсовета, я каждый день общаюсь с вернувшимися с фронта и с семьями наших военных. Они часто не знают, куда обратиться, чтобы решить срочные вопросы. Создание постоянной комиссии в Киевсовете — это инструмент, который позволит оперативно реагировать на запросы военных в столице и их семей и работать на результат для тех, кто защищает страну. Мы должны объединять усилия, чтобы принимать нужные решения», – отметил Юрий Зубко.

Напомним, Валерий Дубиль присоединился к новому межфракционному объединению в Верховной Раде, которое будет заниматься защитой прав ветеранов, военных, участников боевых действий и их семей. Его возглавила Юлия Тимошенко.

В рамках работы вновь МФО Юлия Тимошенко уже провела учредительное заседание, а также вместе с заместителем партии и членом межфракционного объединения Валерием Дубилем в Литве встретилась с представителями Центра психотравматологии для украинских и белорусских беженцев Вильнюсского городского центра психического здоровья Vasaros ligoninė и литовской благотворительной организацией. Первый результат уже есть – украинские раненые защитники будут получать лечение в литовских клиниках на регулярной основе.