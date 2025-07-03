Она усилит логистику подразделения, защищающего днепропетровское направление, сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" передала уникальный агрегат – 12-тонный грузовик с гидробортом – бойцам 72-й бригады имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята освобождали Киевщину, защищали Донбасс, а сейчас защищают днепропетровское направление – одно из самых сложных и важнейших для дальнейшего хода войны», – сообщил Палатный.

Руководитель "Украинской команды" рассказал об уникальных возможностях технического средства.

"Логистика – это основа армии и важная составляющая успеха во время войны. Этот 12-тонник способен справиться с сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи наши защитники смогут еще лучше выполнять".



