Белорусский диктатор Александр Лукашенко сознательно совершил вброс, связанный со спецпосланником США Китом Келлогом. Последний действительно не обещал отказывать Украину от ударов по территории РФ.

Об этом РБК Украина сообщили источники в Главном управлении разведки (ГУР).





Как будто обсуждали Келлог и Лукашенко

Накануне Лукашенко заявил, что передал Келлогу позицию Путина по поводу возможного перемирия с Украиной. По его словам, тот якобы не против прекращения огня. Но при условии, что по территории России не будут бить "американские, английские и французские ракеты".

Лукашенко подчеркнул, что Путин требует от Запада сигнала украинскому президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости ударов по России.

"Вот эту позицию до американцев доказал. И говорю: и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, - ред.), в этом направлении", - сказал Лукашенко и добавил, что это будет "хороший шаг" к прекращению войны. Что об этом говорят в разведке Украины В военной разведке Украины опровергают, что Келлог якобы обещал Лукашенко поработать над запретом избивать западными вооружениями по российской территории. "Это, по нашим данным, абсолютно не соответствует действительности и является очередным примером дезинформации и информационных спецопераций со стороны российских спецслужб", - рассказал собеседник в ГУР.