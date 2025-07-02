Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда», председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль вместе с меценатом обеспечивают украинских защитников современными РЭБ-системами, техникой связи и реально спасающим жизнь оборудованием.
С начала полномасштабной войны фонд передал уже около 300 РЭБов "Апостол" - систем, имеющих широкий диапазон частот и иммерсионную систему охлаждения. Эти РЭБы эффективно угнетают вражеские дроны – главную угрозу для пехоты, штурмовых и разведывательных групп.
«Сейчас без РЭБов выезжать просто невозможно. Засилье вражеских дронов бешеное. Каждый выезд — это риск, и именно эти системы помогают нам живыми вернуться из задач», — говорит одна из военных в Донецкой области.
РЭБы «Апостол» работают на направлениях высшей боевой активности — Донецком, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском. Их получают подразделения ВСУ, разведка, пограничники и полиция. Но на этом поддержка не завершается.
«Мы с командой и партнерами объединены общей целью — сохранить жизнь наших ребят, которые ежедневно защищают Украину, — отмечает председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль. — Помощь военным остается для нас безусловным приоритетом». зонах постоянных обстрелов; аппараты EasyPulse — портативные устройства для косвенного массажа сердца, работающие даже в самых сложных условиях при эвакуации.
Эта поддержка стала возможной благодаря сотрудничеству БФ молодежной инициативы «Надежда» с постоянными партнерами фонда по реализации гуманитарных миссий на передовую. Уже осуществлено 270 таких выездов, преодолено более 300 тысяч километров — все для того, чтобы помощь приходила туда, где она больше всего нужна.