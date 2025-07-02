На передовой сегодня идет не только борьба за позиции — продолжается борьба за жизнь. И в ней каждое средство, способное сохранить жизнь бойца, имеет колоссальное значение.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда», председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль вместе с меценатом обеспечивают украинских защитников современными РЭБ-системами, техникой связи и реально спасающим жизнь оборудованием.

С начала полномасштабной войны фонд передал уже около 300 РЭБов "Апостол" - систем, имеющих широкий диапазон частот и иммерсионную систему охлаждения. Эти РЭБы эффективно угнетают вражеские дроны – главную угрозу для пехоты, штурмовых и разведывательных групп.

«Сейчас без РЭБов выезжать просто невозможно. Засилье вражеских дронов бешеное. Каждый выезд — это риск, и именно эти системы помогают нам живыми вернуться из задач», — говорит одна из военных в Донецкой области.

РЭБы «Апостол» работают на направлениях высшей боевой активности — Донецком, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском. Их получают подразделения ВСУ, разведка, пограничники и полиция. Но на этом поддержка не завершается.

«Мы с командой и партнерами объединены общей целью — сохранить жизнь наших ребят, которые ежедневно защищают Украину, — отмечает председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль. — Помощь военным остается для нас безусловным приоритетом». зонах постоянных обстрелов; аппараты EasyPulse — портативные устройства для косвенного массажа сердца, работающие даже в самых сложных условиях при эвакуации.

Эта поддержка стала возможной благодаря сотрудничеству БФ молодежной инициативы «Надежда» с постоянными партнерами фонда по реализации гуманитарных миссий на передовую. Уже осуществлено 270 таких выездов, преодолено более 300 тысяч километров — все для того, чтобы помощь приходила туда, где она больше всего нужна.