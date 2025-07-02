Политик Николай Томенко уличил в проекте изменений в бюджет-2025 не только крайне нужные деньги для ВСУ, но и "традиционные циничные прихоти чиновников". Повышение зарплат прокурорам, миллионы на "бланковку" и "электронное управление" – все это планируют оплачивать из карманов налогоплательщиков. Что еще скрыто в главном финансовом документе страны во время войны.

Правительство Украины, наконец, подготовило изменения в бюджет на 2025 год, предусматривающие увеличение расходов на оборону. Это решение, безусловно, крайне необходимо и долгожданное в нынешних условиях полномасштабной войны.

Однако, как отмечает политик и общественный деятель Николай Томенко в своем сообщении в Facebook, "анализ законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов» свидетельствует, что кроме крайне нужного финансирования потребностей военных и обороны. циничны, прихоти чиновников". Это означает, что за ширмой "оборонных потребностей" скрываются и другие, менее очевидные издержки, вызывающие вопросы.

Зарплаты для прокуроров и "актуальные" социальные проекты

Николай Томенко начинает с наиболее яркого примера – повышение зарплат прокурорам.

"В изменениях в статью 7 предлагается увеличить прожиточный минимум, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры", – объясняет он. – "Популярно говоря, речь идет о том, что в настоящее время должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 40 тысяч гривен, а его предлагается увеличить до 52 550 гривен". Это значительный рост, особенно учитывая, что в областных прокуратурах и центральном аппарате Генпрокуратуры оклады "на порядок выше". Для сравнения, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должностной оклад прокурора в 2024 году составил 109008 гривен.





Далее политик обращает внимание на Министерство социальной политики, которое "выбило для себя еще 204,4 миллиона гривны на крайне актуальные социальные проекты". Какие именно?

На изготовление бланков удостоверений и нагрудных знаков системы социальной защиты.

Создание программы информационно-аналитической поддержки и информационно-методического обеспечения.

Томенко иронически замечает, что "опыт предыдущих властей, а особенно власти нынешней свидетельствует, что уникальной темой для заработной платы для чиновников является вечное усовершенствование так называемого электронного управления". В целом для проектов Министерства цифровой трансформации предусмотрено еще более 6 миллиардов гривен.

ДБР, АРМА и другие: "необходимые" расходы во время войны

Список дополнительного финансирования министерств и ведомств на 2025 год, по словам Николая Томенко, можно еще долго продолжать. Например:

Государственная налоговая служба получит еще 182,1 миллионов гривен для оплаты коммунальных услуг и судебного сбора.

Государственной аудиторской службе прибавят 15,5 миллиона гривен на текущий ремонт помещений, чтобы создать "должные условия работы своих работников".

ДБР получит дополнительно 60 миллионов гривен на оплату труда.

АРМА (Национальное агентство по розыску и менеджменту активов) – 100 миллионов гривен на оплату услуг по оценке активов.