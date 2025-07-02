Верховный Суд вынес решение о законности деятельности партии "Наш край" и незаконности попыток ее запретить. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте партии, пишет сайт Українські новини.

"1 июля Верховный Суд вынес решение о законности деятельности партии "Наш край" и незаконности попыток ее запретить. Данное решение окончательно и обжалованию не подлежит. Обвинения в адрес партии с требованием ее запрета из-за якобы пророссийской и антигосударственной позиции, были признаны судом безосновательными и незаконными." – проукраинская политическая сила", - говорится в заявлении партии.

"Наш край" сообщает, что рассмотрение апелляционной жалобы партии в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда длилось почти год. Суд принял во внимание аргументы относительно последовательной проукраинской позиции партии. А именно:

- С момента основания в 2014 году все официальные источники партии отражают последовательную проукраинскую позицию партии "Наш край": официальная программа партии, предвыборные программы партии, официальный сайт и страницы партии в социальных сетях, заявления и комментарии сопредседателей партии, "Газета НАШ КРАЙ" и т.д.

- Последовательная проукраинская позиция партии "Наш край" публично засвидетельствована в ряде официальных заявлений партии накануне и с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины.

- Уже в первый год войны 66 депутатов местных советов от "Нашего края" и 920 членов партии вступили в ВСУ.

"Наш край" насчитывает более 10 тысяч членов и около 1700 депутатов местных советов. Естественно, что некоторые из членов партии, как и представители власти и правоохранительных органов Украины, как и сотни других граждан Украины на оккупированных территориях, могут подозреваться в сотрудничестве с ними. решительно осуждаем всех коллаборантов и предателей, им не место в нашей партии!» - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что, несмотря на положительное судебное решение, "Наш край" пока не планирует возвращаться к активной политической деятельности.





"С середины 2022 года партия фактически прекратила любую публичную активность из-за того, что большинство членов партии сосредоточились на волонтерской деятельности и службе в ВСУ. Партия не планирует возвращаться к активной политической деятельности. Сегодня все усилия должны концентрироваться на помощи Украине выстоять и победить. членов и сторонников", - подчеркивают в партии.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 было открыто производство по иску Министерства юстиции о запрете деятельности партии "Наш край". 19 июня в прошлом году суд первой инстанции вынес решение о запрете партии.