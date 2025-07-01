Заместитель председателя ВО «Батькивщина», руководитель Киевской городской парторганизации Валерий Дубиль в составе делегации во главе с лидером партии Юлией Тимошенко провел ряд важных рабочих встреч в Литве, посвященных вопросам реабилитации и лечения украинских военных.

Делегация посетила Центр психотравматологии для украинских и белорусских беженцев Вильнюсского городского центра психического здоровья Vasaros ligoninė и литовской благотворительной организации Back to Life.

«Имеем результат: украинские раненые защитники будут получать лечение в литовских клиниках на регулярной основе. Это — реальный шаг к расширению международной поддержки, и важно, что это стало возможным в рамках работы межфракционного объединения по вопросам защиты прав ветеранов, участников боевых действий и их семей, которое мы недавно создали».

Народный депутат подчеркнул, что помощь защитникам должна быть комплексной, включая качественную реабилитацию не только в Украине, но и за рубежом.

Напомним, на прошлой неделе в Верховной Раде было создано межфракционное объединение по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей, инициированное Юлией Тимошенко. Валерий Дубиль является одним из его участников.