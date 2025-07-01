Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, как изменяются правила прохождения ВЛК с июля и что будет с ранее ограниченно пригодными, не прошедшими повторную проверку, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как напоминает журналистка, до 5 июня все, кто имел статус ограниченно пригодных и не шли в армию, должны были повторно пройти ВЛК и получить новый статус, потому что старый уже отменен.

«Далее – новый закон о ВЛК и видеофиксации. Многие жаловались на несправедливые решения медкомиссии. И вот Верховная Рада приняла закон, теперь все ВЛК будут записываться на видео с момента, когда вы зашли в кабинет и до момента, пока вы не вышли из кабинета. Запись будет храниться минимум один год. То есть это сделано для прозрачности, если врачи там что-то накрутили, у вас есть доказательство», - рассказывает Екатерина Котенкова.

В то же время, отмечает журналистка, здесь остается много непонятных моментов, ведь человек не может просто взять и посмотреть свою запись, вообще непонятно, кто может ее пересмотреть и где в целом она будет сохраняться. По ее словам, на эти вопросы ответов пока нет.

«Следующий момент – ВЛК не проходят все подряд. То есть не все, кто становятся на учет, проходят ВЛК. Если вам от 18 до 25 лет, и вы регистрируетесь в ТЦК, вам не нужна медкомиссия. ВЛК проходят только те, кого уже хотят мобилизовать», – добавляет Екатерина Котенкова.

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