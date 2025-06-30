Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» во главе с президентом фонда Витой Присяжнюк и по инициативе председателя наблюдательного совета фонда первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля передала современное медицинское оборудование для физиотерапевтического кабинета одного из медицинских учреждений столицы. Это стало возможным в сотрудничестве с фондом Батальон Волонтер.

В клинике проходят реабилитацию военнослужащие, получившие травмы вследствие чрезмерных физических нагрузок во время службы: ежедневное ношение бронежилетов, амуниции, тяжелых рюкзаков сказывается. Поражение суставов, позвоночника, перенапряжение опорно-двигательного аппарата – частые проблемы, с которыми сталкиваются наши защитники.

Современное оборудование, которое получило медучреждение, позволит значительно повысить эффективность реабилитационных процедур и ускорить восстановление пациентов.

« Помощь медучреждениям, где в том числе лечатся и раненые военные, является для нас приоритетной. Ведь от того, насколько качественную реабилитацию они получат, зависит скорость и качество их обновления », - отметил Валерий Дубиль.

Среди переданного оборудования – аппараты, значительно расширяющие возможности реабилитации. Это, в частности, аппарат ультразвуковой терапии со встроенными клиническими протоколами, обеспечивающий точное и адресное действие на пораженные участки тела, прибор коротковолновой индуктотермии, позволяющий глубоко прогревать ткани и снимать боль, а также используется для лечения мышечных спазмов и контрактур. Отдельно следует отметить аппарат для лечения диадинамическими токами – эффективный инструмент для обезболивания и восстановления после травм. Среди прочего — аппарат ударно-волновой терапии, помогающий при хронической боли, и прибор для гальванизации и электрофореза, усиливающий действие лекарственных средств. Все это оборудование поможет медицинской команде качественнее проводить реабилитацию военных и будет способствовать их скорейшему выздоровлению.

Кроме физиотерапевтического оборудования, заведение получило расходные медицинские материалы от фонда Дениса Парамонова и фонда Eltech Trust, а также витаминные комплексы от Revival Foundation и Lifeable.